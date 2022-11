Sansa in sciopero fame, Mai (Lega): “Teatrino mediatico per accaparrarsi le poltrone”

Genova. “Non è possibile che ogni volta che si apre il Consiglio regionale Sansa inizi i lavori con il suo show. È ora di finirla” lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione.

E prosegue: “Oggi per questo motivo abbiamo perso molto tempo per la polemica sterile che ha avviato. Anche noi vogliamo istituire le figure del difensore civico, garante dei minori e garante dei detenuti, ma credo sia altrettanto importante individuare anche la persona che possa ricoprire la figura del garante delle vittime di reato, che forse hanno maggior diritto di essere tutelati rispetto ai detenuti”.

Poi spiega ancora: “Alcuni nomi dei garanti sono stati già avanzati dalla maggioranza, ma la minoranza li ha sempre bocciati. Il problema è che per le norme vigenti mancano i voti sufficienti per la nomina delle figure citate. Io voglio che il problema sia superato e ho già pronta una proposta di legge. Se non si riesce a trovare una quadra votiamo a maggioranza come si fa anche nel caso dell’elezione del Presidente della Repubblica”.

Infine conclude: “Sono preoccupato per lo sciopero della fame che ha annunciato Sansa, ci tengo alla sua salute, ma non non sono più disponibile ad accettare questo teatrino ipocrita e scorretto che sta recitando per portare avanti le sue iniziative puramente mediatiche, sottraendo tempo alla discussione dei provvedimenti che interessano i liguri”.