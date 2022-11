Genova. Ferruccio Sansa annuncia lo sciopero della fame: “Non mangerò finché non saranno nominati il garante dei detenuti, il difensore civico e il garante dei minori”. È la protesta lanciata dal consigliere regionale d’opposizione durante la seduta odierna dell’assemblea legislativa.

“Sono due anni che quasi a ogni consiglio intervengo per chiedere che sia fatto il nostro dovere. Nelle ultime settimane ne avevamo parlato col presidente Toti che mi aveva detto: ‘Faremo in fretta’. Ho cercato in ogni modo di trovare un accordo. Siccome non si riesce a trovare perché c’è desiderio di spartirsi le poltrone, io ho deciso che da oggi inizio lo sciopero della fame. Finché non ci saranno i garanti non mangerò. Almeno così spero di riuscire a smuovere le cose”, ha detto Sansa.

Nelle ultime settimane sembrava che fosse vicino un accordo per la nomina di Francesco Cozzi, ex procuratore capo di Genova, a garante dei detenuti. Il quale, tuttavia, avrebbe dovuto abbandonare altri ruoli di garanzia che attualmente ricopre. Alcune forze politiche, poi, avevano storto il naso contro la prassi di nominare ex procuratori.

“Credo sia una vergogna assoluta per questo Consiglio regionale, al limite dell’illecito penale. Il nostro primo compito è difendere i deboli e questa gente debole rimane senza alcuna forma di tutela. Sono due anni che chiediamo che si arrivi a questa nomina, non siamo riusciti perché paralizzati dai veti di partito. È una vergogna”, ha concluso Sansa.