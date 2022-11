San Martino: sabato il convegno Il cervello che cambia: disordini cognitivi e demenze

Genova. Si svolge sabato 5 novembre, a Genova, la 12a edizione del convegno Il cervello che cambia: disordini cognitivi e demenze, giovani virgulti crescono al Irccs Policlinico San Martino, organizzato dal disease management team dell’Ircss Ospedale Policlinico San Martino.

Verrà affrontato il delicato tema delle patologie cerebrali che causano deficit cognitivo e demenza, una problematica sempre più rilevante soprattutto in regioni italiane che, come la Liguria, vedono invecchiare la popolazione sempre di più.

Per far fronte a questo tipo di patologie il Policlinico di San Martino si è attrezzato con un Disease management Team, composto da specialisti in varie discipline, quali neurologi, geriatri, psichiatri,medici nucleari,anatomo-patologie altri. Il team condivide periodicamente le principali scoperte in questo settore sia al proprio interno che in momenti di confronto collegiale con professionisti esterni, ed il Convegno di sabato ne è importante strumento.

Giunto alla sua 12a edizione, avrà focus sui Giovani virgulti crescono, con esposizione e discussione degli sviluppi più significativi della ricerca corrente condotta da giovani ricercatori con la guida di esperti seniores, con tematiche multidisciplinari.

Tra le novità di quest’anno si evidenziano le nuove tecniche per la produzione di organoidi cerebrali, indispensabili per una ricerca di base avanzata nelle malattie neurodegenerative, le nuove tecniche per l’analisi quantificata dell’elettroencefalogramma, gli avanzamenti in tema di diagnosi e trattamento dei sintomi comportamentali nelle demenze, gli approcci diagnostici nella patologia neurodegenerativa del grande anziano o nella intercettazione precoce della malattia di Parkinson e patologie correlate, i nuovi biomarcatori studiati nel liquor cefalorachidiano. Il pomeriggio è dedicato agli avanzamenti di ricerca con le metodiche di indagine di Risonanza Magnetica e di Tomografia ad Emissione di Positroni. Importante novità di quest’anno, la lettura speciale sarà dedicata all’esposizione dei risultati, appena conseguiti, di un consesso di esperti Europei per la definizione del percorso diagnostico condiviso nei casi di deficit cognitivo lieve e demenza lieve, che saranno presentati da due giovani ricercatori, membri della cabina di regia. L’ iniziativa ha visto la forte partecipazione del Irccs Policlinico San Martino con uno dei due investigatori principali (Flavio Nobili), un membro della cabina di regia (Federico Massa) e un membro degli esperti delle Società Scientifiche europee (Silvia Morbelli).

L’incontro è rivolto a medici di varie discipline, infermieri, logopedisti, psicologi e tecnici di neurofisiopatologia, tecnici di radiologia e prevede crediti formativi.

Sede del convegno: aula magna di Clinica Neurologica del Dinogmi, Università di Genova, largo Paolo Daneo 3 , 16132 Genova (Polo biomedico San Martino). Orario: dalle ore 8:30 alle ore 16:00

Per informazioni: segreteria organizzativa, Studio BC , tel 010 0983860 – 3394743116.