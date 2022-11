Genova. Intervento dei vigili del fuoco di Genova ieri sera poco dopo le 21 in piazza Remondini, tra San Martino e Sturla, nel levante, per l’incendio scaturito sul tetto di un edificio.

Il rogo, fortunatamente, ha riguardato solo una parte della copertura. L’intervento dei pompieri ha impedito che si diffondesse oltre.

I vigili del fuoco si sono presentati in zona con autoscala e autopompa e in poco tempo hanno estinto le fiamme. Non ci sono stati feriti o intossicati.