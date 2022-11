San Desiderio: è mancato il presidente Silvio Frangioni

Genova. Il mondo del calcio dilettantistico ligure è in lutto per la dipartita di Silvio Frangioni, molto conosciuto per essere il presidente del San Desiderio, formazione che milita nel campionato di Promozione.

A dare la triste notizia è la società del San Desiderio, attraverso un comunicato:

“La famiglia del San Desiderio, con il cuore distrutto, comunica che poco fa ci ha lasciato il presidente Silvio Frangioni.

Vi comunicheremo, prossimamente, la data del funerale”.

Genova 24.it, Ivg.it, IvgSport porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Frangioni ed alla società San Desiderio.