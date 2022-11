Sampierdarenese, primo hurrà in trasferta. Pittaluga: “Un bel 7 a questa prestazione, Carcarese squadra tosta”

L’impatto della matricola Sampierdarenese nel campionato di Promozione è stato positivo. Con quattro vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte, la squadra del mister-presidente Roberto Pittaluga occupa il centro della classifica, a sette punti di distanza dalla zona play out. Domenica contro la Carcarese (0-1), il goal di Argeri ha consentito ai lupi di festeggiare il primo successo lontano dal “Morgavi”. La cronaca del match.

“È stata una partita molto intensa, nella quale secondo me abbiamo fatto molto bene nel primo tempo e nel primo quarto d’ora”, commenta Pittaluga. “Seppur con l’uomo in meno però – prosegue – la Carcarese ci ha schiacciato nella fase finale e non avrebbe rubato nulla se avesse pareggiato. Ci teniamo stretti questi tre punti importantissimi che fanno ben sperare per il futuro“.

“Un palo nella ripresa e alcune occasioni fallite nel primo tempo hanno fatto sì che la partita rimanesse in bilico fino alla fine. Ai miei oggi do un bel 7. Hanno fatto una bella prestazione contro una squadra che gioca bene in una trasferta che temevamo molto. L’abbiamo preparata bene. Ora testa alla Golfo Dianese, tutte le trasferte sono difficili e in questo girone non è facile fare punti contro nessuno”, conclude.

Classifica: Praese 27; Pietra Ligure 25; Serra Riccò 23; Ceriale 19; Borzoli, Ventimiglia e Soccer Borghetto 17; Celle Varazze e Sampierdarenese 16; Carcarese 13; New Bragno 12; Legino e Ospedaletti 9; Golfo Dianese 8; Campese 7; Baia Alassio 6.