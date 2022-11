Sampierdarena, 25enne si schianta con la moto in via Reti: è in gravi condizioni

Genova. Grave incidente la scorsa notte in via Reti a Sampierdarena. Un ragazzo di 25 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria moto ed è caduto violentemente a terra.

È successo intorno a mezzanotte e mezza. Il giovane è stato soccorso dai militi della Croce Oro di Sampierdarena e dall’automedica del 118. Ha riportato diversi traumi. Per questo è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. I rilievi sono stati affidati alla sezione infortunistica, ma al momento sembra escluso il coinvolgimento di altri mezzi nell’impatto.

Via Reti è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore in modo da consentire i soccorsi e i rilievi sull’incidente.