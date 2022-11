Genova. Gol presi nei primi minuti e una sterilità offensiva che ha livelli davvero preoccupanti. La Sampdoria arriva a due partite dalla sosta per i mondiali a 6 punti. Nel turno infrasettimanale affronterà il Torino fuori casa e poi avrà lo scontro diretto in casa contro il Lecce, un appuntamento che potrebbe rappresentare uno spartiacque in un campionato che è uno dei più difficili degli ultimi anni per i blucerchiati.

Seconda sconfitta consecutiva. Nelle ultime cinque partite la Sampdoria ha vinto e pareggiato solo una volta. Appena 6 i gol fatti, il bottino di gran lunga più magro della Serie A. 23 i gol subiti. Stankovic fa quello che deve in sala stampa: difende i suoi ragazzi. “Stasera abbiamo ancora la testa calda e l’amaro in bocca, mi dispiace e non voglio dire qualcosa di cui dopo mi pentirò. Mi metto davanti ai ragazzi, dovete avere ancora un po’ di pazienza, loro stanno dando tutto. Troveremo il modo di andare avanti. Se il tifoso è dispiaciuto, se ci manda i fischi, lo capisco e lo accettiamo, ma è troppo presto per mollare, non è finita, sarà pesante ma io non scappo: fischi e schiaffi? Li prendiamo, ma insieme ai ragazzi non molliamo”.

Sul gol subito all’avvio è consapevole: “Quando lavori in un certo modo tutta la settimana e dopo la prima ripartenza prendi gol, con un giocatore per terra nostro, non giudico, Biraghi mi ha detto che non hanno visto e io gli credo, diventa tutto difficile. Siamo andati in svantaggio contro una Fiorentina che è forte in velocità, in palleggio, in ogni frangente. Abbiamo provato a reagire, ma di nuovo siamo stati poco pericolosi davanti, dobbiamo trovare il modo di esserlo senza non sbilanciarmi tanto indietro. Andiamo in difficoltà spesso, mi dispiace tanto perché qui mi trovo bene, sento l’appoggio di tutta la società, dei ragazzi. Però ci servono i punti”.

La ricetta per provare a creare più occasioni oggi ha avuto come ingrediente anche il giovane Montevago: “Cercavo di avere più peso visti i centrali fortissimi della Fiorentina – dice Stankovic – Caputo ha avuto una o due mezze occasioni e se fosse stato solo non ci sarebbero state. Nel secondo tempo ho cercato di mettere più freschezza, invece non mi aspettavo gol così presto, di nuovo su calcio piazzato”. Stankovic incolpa se stesso per non riuscire a spiegarsi bene nei movimenti da fare sulle palle inattive. “Anche a favore, abbiamo preso una ripartenza da una nostra punizione”.

Sulla prestazione di Villar Stankovic è sicuro: “Qualsiasi giocatore al posto di Villar avrebbe avuto la stessa difficoltà. Non è non colpa di Villar com’è andata. Certo, poteva gestire meglio qualche pallone, ma lui è il giocatore nostro con miglior qualità di palleggio e io cercavo tranquillità a centrocampo con cinque dietro. Loro sono molto aggressivi, sono alti e fallosi, devi rispondere, ma non è tutto da buttare via. Però conta poco: zero punti anche stasera”.

Le immagini di Sampdoria-Fiorentina

Sampdoria-Fiorentina 0-2

Reti: 4′ Bonaventura; 58′ Milenkovic

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari (65′ Quagliarella), Colley, Amione (37′ Murillo), Augello (71′ Murru), Léris, Villar (65′ Vieira), Djuricic, Montevago (46′ Gabbiadini), Caputo.

Allenatore: Stankovic.

A disposizione: Contini, Tantalocchi, Rincon, Yepes, Murru, Malagrida, Trimboli.

Fiorentina: Terraciano, Dodò, Milenkovic, Quarta (46′ Igor), Biraghi, Bonaventura, Duncan (65′ Amrabat), Mandragora (83′ Saponara), Ikoné, Jovic (46′ Cabral), Kouamé (83′ Barak).

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Cerofolini, Gollini, Maleh, Terzic, Ranieri, Venuti, Zurkowski, Bianco, Di Stefano.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: Leris (S)

Spettatori: abbonati 14.561 rateo 156.413,30; paganti 4.665, incasso 92.008 euro