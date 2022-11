Sampdoria, Sakic ci mette la faccia: “La sosta ci farà bene, attendiamo rinforzi dal mercato”

Genova. Difficile capire come la Sampdoria possa risollevarsi psicologicamente in una situazione come questa. I suoi elementi, anche quelli migliori, appaiono irriconoscibili. Il solo Gabbiadini è apparso l’unico un po’ più pericoloso nell’arco dei 90 minuti, ma la prova è stata comunque ampiamente insufficiente.

Forse la sosta per il mondiale è capitata a fagiolo per interrompere un circolo vizioso che sembra senza uscita. Si ripartirà il 4 gennaio, con il mercato che apre il 2 e chissà che Sampdoria si presenterà a Sassuolo. La Società, a meno che non intervengano dei compratori, dovrà certamente lavorare in uscita nell’ottica di restare a galla a livello finanziario, anche se Sakic in conferenza stampa ha ammesso che Stankovic ha già fatto le sue valutazioni e che si attendono qualche rinforzo.

Nello scorso campionato, alla quindicesima giornata, ultima era la Salernitana con 8 punti, con la quartultima, lo Spezia, a 11. Al momento la quota salvezza è a quattro punti (anche stavolta lo Spezia è a 10).

I tifosi hanno bloccato corso De Stefanis e alle 21 Sakic si presenta in sala stampa: “Questo è un momento difficile, bisogna avere fiducia, lavorare e andare avanti. Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, i giocatori hanno fatto quello che abbiamo chiesto, il problema è fare gol e a noi ogni mezzo errore ci fanno gol”. Anche oggi è andata così e il vice di Stankovic ammette che la Samp ha affrontato il secondo tempo giocando non bene anche per le implicazioni psicologiche. La carenza è tecnica, mentale e ci si mette anche la sfortuna per come sono nati i gol.

La sosta, secondo il vice-Stankovic, farà bene a tutta la squadra. “Sicuramente ci sono giocatori che non hanno fatto ciò che aspettavamo, ma quando perdi di fila due o tre partite lo stress e la pressione sul campo la senti. È molto difficile per loro giocare”.

Nonostante la sofferenza Sakic prova a predicare speranza: “Non è ancora perduto niente, bisogna credere e avere il carattere per fare delle cose”.

Sampdoria-Lecce 0-2

Reti: 45+1 Colombo; 83′ Banda



Sampdoria: Audero, Murillo (82′ Quagliarella), Ferrari, Amione, Bereszynski (46′ Augello), Rincòn, Villar (46′ Yepes), Djuricic (55′ Verre), Leris, Gabbiadini, Montevago (55′ Caputo).

Allenatore: Sakic.

A disposizione: Contini, Vieira, Murru, Malagrida, Trimboli.

Lecce: Falcone, Baschirotto, Pongracic (71′ Gendrey), Umtiti, Gallo, Blin (71′ Askildsen), Hjulmand, Gonzalez, Strefezza (71′ Banda), Colombo (84′ Ceesay), Di Francesco (78′ Oudin).

Allenatore: Baroni.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Bistrovic, Tuia, Helgason, Listkowski, Voelkerling, Lemmes, Rodriguez.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: Amione, Djuricic (S); Umtiti, Gonzalez, Askildsen (L)

Spettatori: abbonati 14.561 rateo 156.413,30; paganti 5.650, incasso 90.188 euro.