Sampdoria, Pirondini (M5S) a Ferrero: “Tolga il disturbo, la Samp non ha bisogno di lei”

Genova. “Apprendo con infinito stupore che Massimo Ferrero vorrebbe riprendere in mano la guida della Sampdoria. Nel silenzio assordante delle istituzioni, ritengo doveroso in qualità di rappresentante delle stesse, ma anche e forse soprattutto da vero tifoso, espormi per aiutare la mia Samp” dichiara il portavoce del M5S, Luca Pirondini.

“Se Ferrero ha davvero a cuore la Società come ha dichiarato, benché appaia decisamente improbabile visto il suo comportamento, dovrebbe fare soltanto una cosa: togliere il disturbo. La Sampdoria, a cui nulla Ferrero ha dato ma dalla quale ha invece ricevuto tanto in termini di visibilità, versa in una situazione drammatica per la quale non è più possibile perdere tempo con improbabili compratori o con zoppicanti cavalli di ritorno, che peraltro sono stati una delle principali cause del disastro attuale”.

“Le istituzioni di questa città si attivino per aiutare la Samp magari coinvolgendo, in attesa di un nuovo reale compratore, i precedenti proprietari – continua -, persone di indiscutibile serietà che hanno però l’oggettiva colpa di aver ceduto la Società a chi non ne aveva i requisiti, economici e non solo. Le stesse istituzioni hanno, oggettivamente, mostrato poco rispetto verso la gloriosa storia della Sampdoria, mostrandosi condiscendenti nei confronti di una proprietà che ha danneggiato senza sosta la reputazione della squadra. Alcuni colleghi parlamentari, in tempi non troppo lontani, hanno addirittura premiato e accolto con ogni onore il signor Ferrero, comportamento che ho giudicato inappropriato fin da allora”.

“Ringrazio pubblicamente Marco Lanna, uomo e Sampdoriano vero: le accuse mosse nei suoi confronti sono inaccettabili e vanno respinte con forza. L’impegno che Marco ha profuso in questi mesi merita il nostro massimo appoggio e nei suoi confronti va la nostra affettuosa gratitudine”.

“Signor Ferrero, faccia finalmente qualcosa di utile per i nostri colori: se ne vada. Non è una questione di “tregua”, bensì di pudore. Lei ha bisogno della Sampdoria, ma la Samp non ha minimamente bisogno di lei. Anzi”.