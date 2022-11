Sampdoria nel baratro. Stankovic resta ma traballa: torna l’ipotesi Claudio Ranieri

Genova. Penultimo posto in classifica con 6 punti in 15 partite, il peggior attacco del campionato e la peggior differenza reti. Questo è il triste bilancio dell’inizio di stagione della Sampdoria, la cui situazione sta diventando sempre più compromessa, soprattutto dopo la sconfitta di ieri a Marassi, contro un Lecce in teoria diretto avversario per la salvezza, ma che davanti alla compagine blucerchiata è sembrato di un’altra categoria.

E poi la rottura con i tifosi, sempre più lacerante: dure le contestazioni portate dalla tifoseria sia durante la gare che dopo. La Sud, dopo il secondo gol, ha girato le spalle al campo, mentre al triplice fischio è stato portato l’assedio al pullman della squadra, uscito dal Ferraris solamente alle 22.30, quasi due ore dopo la fine della partita.

Al momento Dejan Stankovic resta in panchina, ma traballa: ma nessuno scenario è escluso col tecnico squalificato che ha seguito il match dalla tribuna ed è stato inquadrato dalle telecamere appoggiato sulla balaustra con le mani tra i capelli. Il tabellino, al momento, è decisamente sotto le attese, 4 punti in sette partite, e sono in molti a chiedere un deciso cambio di rotta da parte della dirigenza.

Si parla insistentemente di un possibile ritorno a Genova di Claudio Ranieri; sarebbe il terzo cambio in panchina dopo l’esonero di Marco Giampaolo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali di una eventuale trattativa e soprattutto disponibilità di ‘King Claudio‘ a prendere in mano una situazione che sembra disperata. Ma la domanda sempre più ingombrante è una sola: basterà un uomo solo a salvare la Samp?