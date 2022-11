Genova. Lecce in vantaggio con rete nell’unico minuto di recupero concesso da Doveri nel primo tempo. Sampdoria sotto a causa di un erroraccio di Villar, che si trasforma involontariamente in assist-man per Colombo: il giocatore si invola verso la porta e trafigge Audero di sinistro.

Si fa durissima per la squadra di Stankovic, che sta seguendo la partita dalla tribuna, che nei primi 45 minuti ha avuto un’occasione con Gabbiadini, ma Falcone era riuscito a deviare in calcio d’angolo. La partita ha visto una Sampdoria più aggressiva, ma i pochi lati positivi della prestazione sono al momento vanificati dalla rete siglata dal Lecce. Gabbiadini è sicuramente il più vivace dei suoi, Montevago subisce la maggiore esperienza dei difensori salentini.

45+1′ Clamoroso: Lecce in vantaggio, erroraccio di Villar che senza volere lancia Colombo. Il giocatore si invola e batte Audero di sinistro senza che nessuno riesca a intervenire

45′ Un minuto di recupero

45′ Ammonito Umtiti per fallo

Sampdoria-Lecce, tutte le immagini della partita

43′ Tentativo di Colombo stoppato dalla difesa

37′ Ammonito Djuricic, sgambetto su Di Francesco

36′ Batte Strefezza e la palla esce di pochissimo alla destra di Audero, dando l’illusione del gol ai tifosi leccesi

34′ Murillo decisivo su Di Francesco pronto al tiro da ottima posizione: il difensore riesce a togliergli la palla in extremis. L’azione prosegue e il Lecce guadagna un calcio piazzato dai 25 metri

33′ Ammonito Amione per aver atterrato Baschirotto

32′ Rimessa laterale in zona d’attacco sulla sinistra per la Sampdoria, ma i difensori pugliesi fanno prevalere il fisico e Falcone conquista il pallone bloccando a terra

30′ Due giocatori a terra: Bereszynski e Gallo si sono scontrati, per loro cure mediche

26′ Rasoterra di Di Francesco fuori di poco, ma Audero c’era e controlla. Proteste doriane perché l’azione era partita da un presunto fallo su Montevago non fischiato

25′ Ancora un corner per la Sampdoria, con Gallo che ha chiuso su Gabbiadini. Batte Djuricic, troppo lungo per tutti.

23′ Calcio piazzato per il Lecce battuto da Strefezza, stacco di testa di Baschirotto, palla fuori

18′ Ancora una volta il corner non viene sfruttato e viene fischiato un off side

17′ Mezzo pasticcio del Lecce in difesa con palla scaraventata in corner per un mezzo malinteso.

13′ Occasione Sampdoria: tocco di Montevago per Gabbiadini, che scocca un sinistro rasoterra velenosissimo e Falcone ci mette le dita in tuffo, deviando in calcio d’angolo. Niente di fatto dal corner.

9′ Sponda di testa di Gabbiadini per Djuricic in area di rigore, il blucerchiato non arriva per un soffio

6′ Sampdoria di nuovo a tre dietro. Bereszynski fa il centrocampista esterno

3′ Colpo di testa di Gonzalez in area e palla in calcio d’angolo. Sugli sviluppi Montevago finisce in fuorigioco

1′ Primo tentativo blucerchiato con Gabbiadini che si porta avanti il pallone e prova un sinistro dai 20 metri che termina alto

1′ Si comincia con palla alla Sampdoria che attacca verso la Nord

Stankovic squalificato, Sakic in panchina per questo Sampdoria-Lecce, che è partita decisiva per i blucerchiati prima della sosta per i mondiali.

Senza Colley squalificato, in difesa ci sono Murillo e Ferrari. La coppia d’attacco è Gabbiadini-Montevago.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria-Lecce 0-1

Reti: 45+1 Colombo



Sampdoria: Audero, Murillo, Ferrari, Amione, Bereszynski, Rincòn, Villar, Djuricic, Leris, Gabbiadini, Montevago.

Allenatore: Sakic.

A disposizione: Contini, Augello, Verre, Caputo, Vieira, Quagliarella, YEpes, Murru, Malagrida, Trimboli.

Lecce: Falcone, Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Allenatore: Baroni.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Askildsen, Bistrovic, Tuia, Helgason, Gendrey, Listkowski, Banda, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Lemmes, Rodriguez.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: Amione, Djuricic (S); Umtiti (L)

Spettatori: abbonati 14.561 rateo 156.413,30.