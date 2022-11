Sampdoria. La lettera di Al Thani che conferma l’interesse a chiudere l’acquisto divide i tifosi

Genova. La lettera diffusa ieri sera dall’Ansa e riportata come immagine da alcuni siti blucerchiati a firma di Imad Aounallah, plenipotenziario di Khalid Faleh Al Thani, contiene alcune rassicurazioni sull’interesse a portare a termine l’operazione di acquisto della Sampdoria. “Continuiamo a lavorare con le parti interessate per finalizzare l’acquisizione del club prima possibile” si legge.

Nella missiva, con tanto di carta intestata viene spiegato che tutti i soggetti sono al lavoro e si ringrazia per la collaborazione il trustee Gianluca Vidal che sta seguendo la trattativa.

Il titolo della lettera, diffusa dal sito clubdoria46 (che aveva in precedenza pubblicato una versione in francese per poi cancellarla e attendere il lancio dell’Ansa) appare in un inglese maccheronico: la parola Communicated è chiaramente un errore banale da google translate per tradurre “comunicato”. Solo quello ha suscitato enormi discussioni tra i tifosi, ormai sfibrati da una trattativa che era data per certa già a settembre.

In tanti, dunque, hanno dubitato della veridicità di un comunicato che dovrebbe essere ufficiale e che invece cade già nel suo titolo in un errore banale.

Le voci si rincorrono e a quanto pare l’errore è stato giustificato da una errata traduzione prima dall’arabo e poi dal francese. Sui social c’è stupore sul fatto che un plenipotenziario che lavora a Ginevra non conosca un minimo di inglese.

L’intestazione in arabo è invece corretta, secondo quanto risulta a genova24.

La notizia sta cominciando a girare anche sui siti di lingua araba, che però riportano l’Ansa come fonte e altri siti italiani.

Altri tifosi hanno sospettato anche del fatto che l’email personale di Imad Aounallah (contenuta nella carta intestata della lettera) potesse essere un account yahoo.fr. In questo caso non c’è nulla di male, piuttosto la pubblicazione di dati sensibili probabilmente destinati a uso interno (la carta intestata della lettera contiene anche un numero di telefono cellulare) rischia di far travolgere di richieste e telefonate la persona che dovrebbe lavorare sottotraccia. L’indirizzo riporta a una villa proprio di fronte al lago di Ginevra, in cui i potenti mezzi di Google streetview non arrivano.

Un nuovo capitolo in questa vicenda è stato scritto, ma il passaggio-chiave manca ancora: il bonifico dei 40 milioni che, di fatto, sarebbe il tassello per la conclusione positiva del passaggio di consegne.

Nel frattempo Massimo Ferrero prepara il suo ritorno in sella, a giudicare dalle dichiarazioni fatte nell’intervista di ieri al Secolo XIX, alla scadenza dell’interdittiva alle cariche societarie il 6 dicembre.