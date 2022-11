Sampdoria-Fiorentina, Stankovic: “Mi aspetto una gara combattuta, vogliamo regalare i tre punti ai nostri tifosi”

Genova. Fiorentina, Torino e Lecce, queste le tre avversarie che la Sampdoria dovrà affrontare nel giro di una settimana per riuscire a macinare punti prima della pausa per i Mondiali in Qatar. “Saranno tre partite importantissime in sette giorni – commenta Dejan Stankovic – Saranno diverse come diversi saranno gli avversari e diversa sarà la nostra preparazione. Ma pensiamole una alla volta”.

Il tecnico blucerchiato ora è concentrato sulla sfida casalinga con i viola (domani alle 15): “Stimo tantissimo Italiano – dice -, sta facendo un ottimo lavoro. La Fiorentina ha una rosa ampia e si è visto anche in Conference League: hanno cambiato qualche elemento ma hanno avuto le risposte che volevano. Hanno talento, forza fisica e velocità, sono la squadra di Serie A che fa più possesso, creano tanto. Noi dobbiamo essere forti su ogni palla, tutte le seconde palle devono essere nostre. Mi aspetto una gara combattuta”.

Ma al Ferraris domani la Sampdoria dovrà fare i conti con molte assenze: “Abbiamo lavorato bene nonostante i problemi fisici – spiega il mister in conferenza stampa -, abbiamo fuori Sabiri, Pussetto, Conti, assenze pesanti per noi in ottica-rotazione, oltre a Quagliarella che fino a mercoledì non si è allenato con il gruppo. Ma non ci piangiamo addosso: siamo concentrati e il mio primo pensiero è regalare tre punti ai nostri tifosi, in casa nostra. Tocca a noi: senza nessuna scusa dobbiamo avere la forza e le certezze per portare a casa il risultato».

E alle critiche sulle scelte di formazione e sulla possibilità di puntare su giocatori poco utilizzati nella precedente gestione, Stankovic risponde: “Una cosa è giudicare da fuori, un’altra è lavorare tutti i giorni con questi ragazzi. Il campo è l’unica risposta che un allenatore può avere: non fa differenza se uno ha 20 anni o 30 anni; per me conta ciò che dà e quanto è pronto a sacrificarsi per squadra e maglia. In base a questo io faccio la squadra, posso sbagliare, ma mi stanno arrivando risposte importanti”.

Infine una chiusura su Ravaglia, il terzo portiere che ha subìto un intervento nella giornata di ieri. “È un grande uomo-spogliatoio – chiosa Stankovic -, fa ogni allenamento come se fosse l’ultimo. Gli dico sempre che ‘è la mia bestia preferita’, un combattente che rispetta il gruppo, l’ambiente, la maglia, e lo aspettiamo a braccia aperte”.