Genova. Finisce sotto un commovente “Doria-Doria” da parte della Gradinata Sud la partita tra Sampdoria e Fiorentina. I giocatori vengono incoraggiati dai tifosi della Sud che hanno capito il momento e non fischiano, a differenza del resto dello stadio.

I blucerchiati, mai davvero pericolosi, soccombono a una Fiorentina che con Bonaventura al 4′ e Milenkovic al 58′ ha portato a casa i tre punti. Finisce 0-2, con una classifica che resta sempre da brivido: la vittoria del Monza col Verona da un lato tiene dietro gli scaligeri, dall’altro allontana un’avversaria che vola a 13 punti. La Sampdoria resta inchiodata a 6, al pari della Cremonese e “vede” a tre punti Lecce e Spezia. La zona retrocessione, dunque, resta ancora abbastanza affollata, almeno una corsa a cinque, ma preoccupa l’assenza di reazione di carattere da parte della squadra e l’assenza di vere occasioni da rete anche se cambiano gli elementi in campo: l’ingresso di Gabbiadini e Quagliarella non ha sortito alcun effetto. Volenteroso ma poco incisivo Montevago.

90′ Saranno 3 i minuti di recupero

89′ Colpo di testa di Leris su cross di Murru che termina sul fondo

87′ Audero evita lo 0-3 uscendo coi piedi su Bonaventura e deviando in angolo

Le immagini di Sampdoria-Fiorentina

83′ Nella fiorentina fuori Kouamé e Mandragora dentro Barak e Saponara

81′ Cross basso di Dodo che attraversa tutta l’area senza che nessuno intervenga

71′ Ultimo cambio nella Sampdoria: Murru per Augello

65′ Cambio nella Fiorentina: fuori Duncan, dentro Amrabat. Nella Sampdoria escono Villar e Ferrari per Vieira e Quagliarella

58′ Rete di Milenkovic, raddoppio della Fiorentina. Il cross dal corner di Biraghi è perfetto per la testa del giocatore che infila Audero sul secondo palo bruciando Caputo

57′ Bonaventura col destro arriva prima di tutti quasi a fondo campo e prova a girare a rete, palla deviata in gnaolo.

57′ Cross di Biraghi, colpo di testa di Bonaventura che viene forse ingannato dal buco di Colley e manda fuori da posizione ottima

52′ Corner guadagnato da Gabbiadini, che di sinistro gira a rete dopo un’azione condotta da Leris e l’appoggio di Djuricic. Igor devia. Nulla di fatto sulla battuta del calcio d’angolo, però

46′ Si riparte con tre cambi: nella Fiorentina fuori Jovic e dentro Cabral, fuori Quarta e dentro Igor, nella Sampdoria dentro Gabbiadini per Montevago

La doccia fredda iniziale, con il gol di Bonaventura al 4′ non aiuta una Sampdoria che è avara di occasioni da rete, con un risveglio verso la fine di questo primo tempo in cui la Fiorentina è avanti 0-1. Il var ha graziato i blucerchiati perché Marinelli aveva decretato un calcio di rigore per un intervento poco ortodosso di Audero su Jovic e dunque la squadra di Stankovic resta attaccata alla partita.

Cambio obbligato al 37′ perché Amione è stato colpito al volto e perde sangue. Dentro Murillo.

Il solo Augello pare in grado di creare qualche trama offensiva riuscendo ad andare via a Dodò. Probabile qualche cambiamento in corsa da parte di Stankovic che ha sia Gabbiadini, sia Quagliarella in panchina, ma anche Rincòn e Vieira.

45+6 Bonaventura fa fuori il centrocampo blucerchiato e guadagna un corner grazie alla respinta di Ferrari, sugli sviluppi la Sampdoria non corre rischi e sbroglia

45+5 Ancora Augello se ne va sulla sinistra, cross basso dove Montevago è bravo a liberarsi del diretto avversario, ma non altrettanto nello stop: palla sul fondo

45+3 Occasione Sampdoria: Caputo si accentra e prova un tiro che una deviazione manda di pochissimo sopra la traversa. Calcio d’angolo però non sfruttato, con Ferrari che spara alle stelle

45′ Saranno ben sette i minuti di recupero

45′ Cross basso di Augello, sponda di Montevago per Caputo, ma il tiro viene respinto da Milenkovic

38′ Proteste Samp perché Terraciano potrebbe aver preso il pallone con le mani fuori dall’area. Consulto con il var che però conferma la bontà della decisione iniziale della terna arbitrale

37′ Entra Murillo al posto dello sfortunato Amione

34′ Ancora gioco fermo: colpo di testa di Amione su cross di Augello parato da Terraciano, ma il giocatore viene colpito probabilmente al volto e viene chiesto il cambio. Amione esce in barella



32′ Calcio di rigore annullato! Sospiro di sollievo per la Sampdoria

29′ Calcio di rigore per la Fiorentina. Uscita errata di Audero che pare danneggi Jovic, ma Marinelli consulta il var e va a vedere

24′ Brutto scontro tra Leris e Quarta, entrambi i giocatori a terra. Leris viene ammonito

20′ Problemi per Bonaventura che rientra in campo dopo l’intervento dei sanitari

15′ Colley! Colpo di testa sopra la traversa dopo una torre di Ferrari che aveva raccolto un rinvio corto della difesa viola

12′ Occasione incredibile per la Fiorentina, con Ikoné che è praticamente solo davanti ad Audero, che esce disperatamente. Il giocatore lo salta e serve l’accorrente Kouamé il cui tiro viene respinto da Ferrari

10′ Ci prova Djuricic a servire centralmente Montevago, ma la palla è lunga

4′ Fiorentina in vantaggio con Bonaventura: Kouamé recupera un pallone, scende sulla fascia e serve Ikoné che vede l’inserimento di Dodò sulla fascia destra. Il brasiliano mette la palla in area dove il centrocampista anticipa Villar, infilando Audero. Grandi proteste dei blucerchiati perché in attacco era rimasto a terra un compagno

2′ Schieramento a cinque dietro, mentre Djuricic, Villar e Leris compongono un centrocampo a tre a supporto dei due attaccanti

1′ Partiti, la Sampdoria attacca verso la Nord

I giocatori sono accolti all’ingresso in campo da una coreografia nella gradinata Nord: striscione della Federclubs e fumogeni coi colori sociali.

Tutto pronto per Sampdoria-Fiorentina. Stankovic sceglie Amione e il giovanissimo Montevago in una formazione a cui sta cercando di far cambiare pelle. Rincon, Vieira e Murillo in panchina.



Sampdoria-Fiorentina 0-2

Reti: 4′ Bonaventura; 58′ Milenkovic



Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari (65′ Quagliarella), Colley, Amione (37′ Murillo), Augello (71′ Murru), Léris, Villar (65′ Vieira), Djuricic, Montevago (46′ Gabbiadini), Caputo.

Allenatore: Stankovic.

A disposizione: Contini, Tantalocchi, Rincon, Yepes, Murru, Malagrida, Trimboli.

Fiorentina: Terraciano, Dodò, Milenkovic, Quarta (46′ Igor), Biraghi, Bonaventura, Duncan (65′ Amrabat), Mandragora (83′ Saponara), Ikoné, Jovic (46′ Cabral), Kouamé (83′ Barak).

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Cerofolini, Gollini, Maleh, Terzic, Ranieri, Venuti, Zurkowski, Bianco, Di Stefano.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: Leris (S)

Spettatori: abbonati 14.561 rateo 156.413,30; paganti 4.665, incasso 92.008 euro