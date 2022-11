Genova. Tifoseria organizzata della Sampdoria in piazza, come annunciato, in questo tardo sabato pomeriggio, per “per prendere duramente posizione contro tutto e tutti quelli che stanno facendo il male della Sampdoria”. La manifestazione organizzata dai gruppo della Sud è partita poco prima delle 19 con un corteo dal via Del Piano, a Marassi, proprio nei pressi della gradinata blucerchiata e si sta dirigendo verso il centro. In teoria la “meta” della protesta è Corte Lambruschini ma non è escluso che gli Ultras scelgano altri obbiettivi.

“Alzeremo la voce – c’era scritto nel comunicato pubblicato ieri dai Gruppi della Sud – il corteo non avrà un timbro festoso, anzi. Solo noi possiamo capire quanta rabbia ci brucia dentro in questo momento”.

Nel mirino, tra gli altri, Massimo Ferrero, Riccardo Garrone, Antonio Romei e tutti i personaggi che al momento sono invisi alla tifoseria perché colpevoli, a loro avviso, di avere peggiorato la situazione societaria e della squadra. Tutti nomi sono stati citati a megafono prima dell’avvio del corteo.

Migliaia in piazza. La manifestazione è molto partecipata. Sul posto le forze dell’ordine, con la digos e la polizia di Stato presente ma non vicinissima alla testa del corteo. Altri mezzi della questura in coda al corteo. In servizio anche la polizia locale.

In migliaia al corteo dei tifosi della Sampdoria

Petardi e fumogeni in strada, traffico bloccato sul percorso del corteo e sullo sfondo le polemiche per le minacce dei tifosi alla categoria dei giornalisti, nel volantino.

“Attenzione: giornalista evita di avvicinarti. Uomo avvisato…“, la frase intimidatoria nella comunicazione firmata ‘La Sud’ e che invitava tutti i tifosi blucerchiati a partecipare alla manifestazione di oggi.

L’Ordine dei giornalisti della Liguria, l’Associazione ligure dei giornalisti, il gruppo cronisti della Liguria e l’Ussi Liguria hanno emanato una nota ufficiale “esprimendo condanna e preoccupazione“. “Sappiano gli autori che i giornalisti non si fanno intimorire e continueranno con professionalità a svolgere il loro mestiere di cronisti nell’interesse dei lettori – aggiungono – Ordine dei giornalisti della Liguria, Associazione ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti della Liguria e Ussi Liguria chiedono che sia garantito il diritto di cronaca nella piena sicurezza e auspicano un clima di civile rispetto, lo stesso rispetto che nutrono verso il diritto dei cittadini di tenere manifestazioni“.

Il corteo, partito da via Del Piano, si è snodato inizialmente su corso Galliera poi la folla ha attraversato il ponte Castelfidardo, che scavalca il Bisagno, e ha diretto il percorso verso via Canevari. Manifestazione fino a questo momento, tutto sommato, pacifica se si eccettuano gli atteggiamenti ostili proprio nei confronti dei media e qualche petardo che ha sfiorato mezzi parcheggiati e strutture.

Il servizio d’ordine del corteo ha invitato i partecipanti a non lasciarsi andare a gesti violenti o vandalici. Qualche problema all’altezza del tunnel che porta in piazza delle Americhe per i troppi fumogeni lanciati e l’aria irrespirabile. Il corteo è infine giunto sotto la sede della società in Corte Lambruschini. “Da oggi siamo in guerra finché non se ne vanno” il messaggio lanciato a megafono verso il “palazzo” della Samp.