Rugby, giornata amara per la serie A ligure: sconfitti Cus Genova e Pro Recco

Liguria. Nella fredda ed ultima domenica di novembre doppia sconfitta in Serie A per le due squadre liguri impegnate nel Girone 1: il Cus Genova con i Centurioni, la Pro Recco con l’Alghero.

Per quanto riguarda i biancorossi, reduci dalla prima vittoria in campionato contro il Rugby Milano, allo Stadio Carlini-Bollesan sono stati superati con il punteggio di 27-45. I bresciani hanno messo a segno sette mete a tre, consolidandosi al secondo posto in classifica con il Noceto. Il Cus, invece, ha messo a segno tre mete con Mandivenga, in grande giornata, e con i due oriundi argentini Ruiz e Schenone.

Se la squadra maschile degli Universitari non può festeggiare, lo fa invece la formazione femminile impegnata nel campionato nazionale di Serie A da tutorate con i Lions Tortona. Le biancorosse superano in casa il CUS Genova Milano al Campo Gaggio per 22-0.

Come detto, sconfitta anche per la Pro Recco che, pur cedendo (17/10) sul campo dell’Alghero, ha siglato una meta con il pilone Demergasso, una trasformazione con Mauriziano Fantozzi ed un penalty con Lorenzo Romano, conquistando così il primo punto bonus difensivo della stagione agonistica e annullando lo zero in classifica.

In Serie B il neopromosso Savona sembra prenderci gusto, ed anche sabato, in anticipo, ha surclassato i sardi dell’Olbia, anch’essi neopromossi ma “ripescati”.

Tutto facile per il team biancorosso, padrone del campo già dai primi minuti di gioco, supremazia su tutti i fronti e meritata seconda affermazione stagionale per una classifica sempre più confortante. Le mete savonesi portano le firma di Shehu, Amato, Serra, Pivari, Maruca, e Franceri mentre Serra ha messo a segno anche un penalty e tre trasformazioni.

SERIE A GIRONE 1 (VIII GIORNATA)

CUS Genova – Promotica I Centurioni 27/45

Amatori Alghero – Pro Recco 17/10

CUS Milano – A.S.R. Milano 20/20

Noceto – VII Torino 25/16

Biella – Parma 61/19

Parabiago (in pausa)

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 30, Noceto e I Centurioni 27 CUS Milano 24, Parma 19, Alghero 16, VII Torino (*) 13, Biella (*) 12, ASR Milano 10, CUS Genova (*) 5, Pro Recco (*) punti 1. (*) = partite da recuperare.

SERIE B GIRONE 1 (VII GIORNATA)

Savona – Olbia 39/0

Bergamo – Varese 66/5

Tutto Cialde Lecco – Amatori Capoterra 15/10

Probiotical Amatori Novara – Ivrea 15/34

Piacenza R.C. – Amatori&Union Milano 10/22

Unione Monferrato (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 33, Unione Monferrato 23, Amatori Capoterra 20, Lecco 18, Bergamo (*) 17, Ivrea 14, Piacenza (*) e Savona 11, Varese 10, Novara 4, Olbia punti 2. (*) = da recuperare.

UNDER 19 INTERREG. GIRONE 1 (III GIORNATA)

Union Riviera – Pro Recco 5/76

Biella – U.R.P.A. Alessandria 10/46

Unione Monferrato – VII Torino 27/11

Moncalieri – NRG Collegno (n.d.)

Amatori Genova in pausa

CLASSIFICA GENERALE: VII Torino, Monferrato(*), Biella e Recco punti 10, Amatori Genova 6, Moncalieri (**) 5, URPA Alessandria (*), NRG NRG Collegno (**),Union Riviera punti 0.

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (III GIORNATA)

Lainate – Province dell’Ovest 7/34

Amatori&Union Milano – S.Mauro 36/14

Parabiago – Amatori Genova 41/19

Unione Monferrato – CUS Torino 19/19

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 15, CUS Torino 8, Province dell’Ovest (*) 6, Amatori Genova (*), San Mauro e Parabiago (**) 5, Unione Monferrato 2, Lainate (**) punti 0. (*) = partite da recuperare.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (III GIORNATA)

CUS Genova – Union Riviera 20/0

Province dell’Ovest n.2 – Savona (n.d.)

U.R.P.A. Alessandria in sosta

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 14, U.R.P.A. Alessandria 5, Union Riviera, Savona (*) e Province dell’Ovest n.2 (*) punti 2. (*) = in attesa decisioni giudice sportivo

UNDER 15 II FASE (VII GIORNATA)

CUS Genova1 – CFFS Vespe Cogoleto 14/22

CUS Genova2 – Amatori Genova 10/7