“Rixi viceministro avrà la delega al mare”, l’annuncio di Salvini parlando con gli armatori

Genova. “Da lunedì darò la delega per il mare al mio viceministro Edoardo Rixi che è uomo di mare e da genovese ha le idee chiare”. L’ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini parlando a margine della cerimonia di consegna della nave Msc Seascape a Monfalcone e rivolgendosi al numero uno Msc Aponte e ad altre figure di spicco dell’economia del mare.

Sarà quindi il politico genovese, segretario regionale della Lega, a tenere la pesantissima delega al Mare, intesa come soprattutto una delega alle infrastrutture portuali.

Un tema caldissimo su almeno due fronti, intanto per la discussione aperta dopo il conio della denominazione “ministero del Sud e del Mare”, retto da Nello Musumeci, e che sembrava un doppione rispetto alle competenze del Mit. D’altra parte la questione migranti, con il possibile equivoco sul controllo della Lega sulla gestione di sbarchi e aperture di porti.

Ad ogni modo, anche le parole di Salvini sembrano configurare competenze più incentrate sull’ambito delle Infrastrutture appunto che non della sicurezza, cosa peraltro richiesta da gran parte dell’imprenditoria del settore.

Rixi che nel 2019 dichiarava di sognare un “ministero del Mare” si dovrà accontentare di una delega. Ma la notizia è di gran peso per Genova anche per via dei grandi progetti in ballo, a partire dalla costruzione della nuova diga del porto.