Rixi ha giurato nelle mani della premier Meloni: ora tra le priorità il dossier della Gronda

Genova. Il nuovo sottosegretario alle Infrastrutture, il genovese Edoardo Rixi, ha giurato questa mattina a Palazzo Chigi nelle mani della premier Giorgia Meloni insieme a tutti gli altri componenti della squadra di sottogoverno nominati venerdì durante il Consiglio dei ministri.

“Questa avventura sarà lunga, speriamo, difficile, sicuro, e speriamo entusiasmante e lo sarà solo quando riusciremo a dare risposte ai cittadini ed è per quello che siamo qui”, ha affermato Meloni al termine del giuramento dei sottosegretari.

Rixi, dopo aver firmato, ha stretto la mano a Meloni. I due si sono scambiati brevi parole e la premier ha risposto con una risata. Il 4 novembre arriverà anche l’ufficializzazione della delega a viceministro. Per il leader della Lega in Liguria, rieletto deputato lo scorso 25 settembre, si tratta della seconda volta: aveva già ricoperto lo stesso incarico tra il 2018 e il 2019 durante il primo governo Conte. Fu decisivo il suo pressing per l’approvazione del decreto Genova che permise la ricostruzione del viadotto Polcevera in tempi rapidi e con risorse garantite dallo Stato.

La presenza di Rixi al governo viene interpretata dal centrodestra in Comune e in Regione come una sicurezza per le grandi opere in attesa di partire. Anche perché lo stesso Matteo Salvini, nel nuovo ruolo di ministro delle Infrastrutture, non ha mai fatto mistero di voler accelerare il più possibile sulla Gronda di Ponente. Per l’avvio dei cantieri manca ancora la firma sul progetto esecutivo, ma negli ultimi mesi le carte sono state sottoposte a una valutazione tecnica per aggiornarle ai nuovi standard ed è per questo – almeno ufficialmente – che nemmeno il governo Draghi ha mai sbloccato l’iter.