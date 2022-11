Ritardi e cadute per i pendolari della linea Genova-Torino: “Non possiamo aspettare fino al 2023”

Genova. “Sono oramai oltre otto mesi che permane il problema dell’attestamento dei regionali veloci a Genova Principe. Del tutto insoddisfacenti – oltre che tardive – le risposte arrivate da Regione Liguria. Ricordiamo ancora una volta in premessa, che l’attestamento a Genova Piazza Principe dei treni da e per Torino, che un tempo partivano da e arrivavano a Genova Brignole, è diventata insostenibile per chi viaggia non solo per motivi di lavoro ma anche di studio o altro”.

Questo l’appello che arriva dall’associazione Pendolari Novesi, per firma del presidente Andrea Pernigotti e sottoscritto dal sindaco di Ronco Scrivia Rosa Oliveri, dal cui comune partono tutti i giorni decine di lavoratori e studenti diretti a Genova. Il cambio di ‘capolinea’ da Principe a Brignole, infatti, sta creando problemi quotidiani: ritardi sull’ingresso al lavoro e in classo oltre che problemi di sicurezza, visto che per provare a prendere treni ‘in coincidenza’ per arrivare a Brignole, i viaggiatori sono costretti a corse a perdifiato per la stazione: “Ci sono già stati episodi di brutte cadute per questo motivo – spiegano – Il problema è altrettanto grave in partenza da Genova Brignole, in quanto l’interscambio forzato per raggiungere Genova Piazza Principe ha già determinato in diversi casi l’impossibilità di arrivare per tempo a salire sul Regionale verso la Valle Scrivia e il Piemonte”.

“È fonte di sconcerto apprendere dalla risposta pervenuta dalla “Segreteria Trasporto Pubblico Regionale della Regione Liguria” che – secondo la Regione – un problema che, viene scritto, troverà (forse) soluzione alla fine del 2023, sarebbe un problema “temporaneo“. La prospettiva di aspettare fino alla fine del 2023 per tornare alla normalità, fa sì che gli utenti si sentano penalizzati, inascoltati e subordinati a quelle che sembrano essere logiche o convenienze aziendali del gestore del servizio e/o dell’infrastruttura, quindi, in altre parole, abbandonati”

“Ci aspettiamo in particolare dalla Regione Liguria, sia dal punto di vista tecnico che politico, un impegno significativo, che non può essere solo quello di mero “tramite” – conclude la nota stampa – Attendiamo quindi un segnale concreto quale la convocazione di un tavolo tecnico entro fine novembre, per riprendere il confronto e trovare una soluzione che possa – quantomeno – alleviare i disagi degli utenti”