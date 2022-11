Rinnovo aree gioco a Chiavari: la manutenzione parte da piazza Roma

Chiavari. Rinnovo aree giochi cittadine. La manutenzione straordinaria parte da piazza Roma.

In corso le operazioni di manutenzione delle attrezzature ludiche dei parchi giochi cittadini.

Un piano di rinnovo complessivo predisposto dall’amministrazione comunale, per un importo di circa 24 mila euro, che toccherà tutti quartieri di Chiavari.

“I primi interventi sono partiti questa mattina e hanno interessato il parco di piazza Roma. I tecnici della Urban Design, la ditta incaricata di attuare verifiche periodiche alle strutture danneggiate o ammalorate, hanno sostituito la parte terminale del tubo del castello e uno dei due scivoli rotti; il secondo verrà montato a breve. Una riqualificazione delle aree pubbliche necessaria e fondamentale per la sicurezza delle famiglie che ogni giorno le frequentano – afferma il sindaco Federico Messuti – Le operazioni continueranno in piazza Salvo D’Acquisto, nei giardini pubblici di Caperana e in tutte le altre zone cittadine che necessitano di lavori manutenzione”.

“Dopo il monitoraggio dei tecnici e lo stanziamento di risorse, è partita la campagna di sistemazione delle parti danneggiate dei parchi giochi. Inoltre nelle scorse settimane abbiamo installato due nuovi fari a led per migliorare l’illuminazione del parco di piazza Roma e ampliato la rete di videosorveglianza della zona per aumentarne la sicurezza” aggiunge l’assessore al patrimonio e alla manutenzione, Paolo Garibaldi.