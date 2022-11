Rimont Progetti Genova, tre set persi col minimo scarto

Genova. Sabato 26 novembre, al PalaMaragliano di Genova, la partita tra le locali della Rimont Progetti e le quotate avversarie della Liberi e Forti 1914 di Firenze è stata una vera lotta giocata punto a punto fino al termine.

Il risultato di 3 set a 0 per le toscane non racconta quello che si è visto realmente in campo. Basta vedere il punteggio dei tre set (25-27, 27-29, 25-27) per capire quanto il risultato sia stato incerto fino all’ultimo. Le tre frazioni si sono infatti chiuse tutte ai vantaggi dove le fiorentine, nelle fasi finali, si sono dimostrate più lucide portando a casa i tre punti in palio.

La sconfitta brucia perché la Rimont Progetti Genova si è trovata per tre volte sul punteggio di 24 a 23 e non è mai riuscita a chiudere i set in suo favore.

“La partita è stata giocata ad alto livello da entrambe le squadre – commenta il tecnico Matteo Zanoni – ed il punteggio è lì a dimostrarlo. Quello che mi rammarica è non aver preso punti in un contesto del genere, ma giochiamo una buona pallavolo ed il lavoro in palestra ci porterà a migliorare ancora. Ho molta fiducia nel futuro di questo gruppo. Credo sia stata una delle migliori prestazioni della stagione, con grande rammarico per non avere mosso la classifica dopo tre set in cui è mancata solo un pochino di lucidità nei momenti decisivi. Andiamo avanti con grande fiducia nel lavoro svolto finora e in quello che sicuramente riprenderemo a fare da martedì”.

Il prossimo appuntamento della Rimont Progetti Genova è per domenica 4 dicembre in trasferta a Figline Val d’Arno per incontrare la Unomaglia Valdarninsieme. In classifica la squadra ligure occupa l’ottava posizione con 10 punti.