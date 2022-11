Rimont Progetti Genova, successo al tie-break sulla Prochimica Virtus Biella

Genova. Nel match disputato sabato 12 novembre sul terreno di casa del PalaMaragliano, la Rimont Progetti Genova ha superato la Prochimica Virtus Biella anche se si è dovuti arrivare al tie-break.

Partono bene le ragazze guidate da Matteo Zanoni; anche se con il minimo scarto vincono il primo set contro la forte squadra piemontese. Nella seconda frazione la Rimont Progetti Genova è sempre avanti respingendo i tentativi di recupero della Prochimica. Il coach Zanoni sfrutta i cambi in modo tatticamente perfetto.

La strada sembra in discesa, ma Biella dimostra tutto il suo valore e con una maggiore aggressività riesce a vincere i due successivi malgrado l’impegno delle genovesi che perdono, sul finire del terzo set, Elisa Vecerina che esce per un leggero infortunio. Sul punteggio di due pari il quinto set diventa decisivo; le ragazze della Rimont Progetti tirando fuori cuore, orgoglio e tecnica vincono nettamente incamerando due punti preziosi per la classifica.

“È stata certamente una partita emozionante – dichiara Matteo Zanoni – sono contento soprattutto per le ragazze, è stata davvero una vittoria di squadra. Tutte si stanno allenando duramente in settimana e i risultati iniziano a vedersi al sabato; avanti così e testa alla partita di Acqui”.

Sabato 19 novembre la Rimont Progetti Genova sarà in trasferta ad Acqui Terme contro l’Arredofrigo Valnegri.

Risultato finale: Rimont Progetti Genova batte Prochimica Virtus Biella 3 a 2 (25/23, 25/20, 16/25, 21/25, 15/10).