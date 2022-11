Ricerca clinica, professionisti di Asl4 selezionati per partecipare a due progetti

Genova. Sviluppare studi di ricerca clinica e proporre progetti di ricerca multicentrici finanziati con fondi ministeriali è possibile anche nelle aziende sanitarie e ospedaliere territoriali.

Grazie infatti alle competenze e alla professionalità della dottoressa Pia Allegri, responsabile del Centro regionale Uveiti e infiammazioni allergiche, e del Professor Guido Parodi, direttore della SC. Cardiologia, in Asl 4 si svilupperanno due progetti di ricerca clinica di livello nazionale e internazionale, uno dei quali

finanziato con i fondi della ricerca finalizzata del ministero della Salute.

La SC. Cardiologia dell’Asl 4, diretta dal Professor Guido Parodi, è risultata vincitrice di un bando ministeriale per la ricerca finalizzata, in collaborazione con la Fondazione Monasterio – CNR di Massa e il Politecnico di Milano, per lo studio del rischio di ictus nei pazienti con fibrillazione atriale.

Il progetto di ricerca unisce eccellenze in campo sanitario e tecnologico, coinvolgendo l’Asl 4 e il Professor Parodi, in virtù della sua esperienza nella interventistica cardiologica e nello studio della terapia antitrombotica delle cardiopatie. In particolare per gli aspetti clinici, lo studio si propone di: approfondire i meccanismi alla base dello sviluppo di ictus nei pazienti con fibrillazione atriale; sviluppare una piattaforma informatica includente informazioni cliniche e strumentali per selezionare i pazienti con fibrillazione atriale che possano beneficiare di procedure interventistiche come la chiusura dell’auricola sinistra; valutare come simulazioni che prevedono l’uso di stampe 3D dei dati provenienti dalla TAC del cuore possano migliorare la pianificazione di procedure interventistiche in questo campo.

Lo studio sarà avviato nel 2023, allo scopo di migliorare ulteriormente le cure attualmente offerte ai pazienti.

La SSD Uveiti e infiammazioni oculari, da oltre vent’anni centro di riferimento per il trattamento di tali patologie in Liguria e nelle regioni limitrofe, per pazienti di tutte le età, è stata selezionata dall’azienda farmaceutica Roche per sperimentare un nuovo farmaco per il trattamento dell’edema maculare infiammatorio. Ciò si deve all’esperienza decennale della dottoressa Pia Allegri.