Riccione, 200 farfalla: Alberto Razzetti campione italiano

Riccione. Seconda sessione, allo Stadio del Nuoto di Riccione, degli Assoluti Frecciarossa che mettono in palio gli ultimi posti per i campionati mondiali in vasca corta, in programma a Melbourne dal 13 al 18 dicembre.

Ennesima dimostrazione di solidità per Alberto Razzetti che vince, dopo un’ottima seconda parte di gara, i 200 farfalla.

Il 23enne di Lavagna – tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, bronzo in vasca lunga a Roma 2022 dov’è stato oro nei 400 e argento nei 200 misti – nuota in 1’52”49, lontano dal suo record italiano di 1’49”06 siglato ad Abu Dhabi 2021 per il titolo iridato.

“Sono in fase di carico e il crono non può essere dei migliori, ma sono comunque soddisfatto – dichiara Razzetti -. Vincere è sempre importante e trasmette grande fiducia”. Sul podio, insieme a “Razzo”, ci sono Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can. Vittorio da Feltre) e Christan Ferraro (Montebelluna), entrambi nuotano sotto il primato personale e toccano rispettivamente in 1’52”96 e 1’53”19.