Campo Ligure. Grande attesa a Campo Ligure e in tutta la Valle Stura, e sono solo, per la riapertura dopo gli anni del Covid del tradizionale presepe meccanizzato, uno dei più estesi della Liguria, che sarà inaugurato, come di consueto, il prossimo 8 dicembre presso l’oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco, nel cuore del borgo.

“Un’attrazione da non perdersi durante il periodo natalizio, che viene allestito grazie all’associazione “Amici del presepe” che si è arricchita di nuovi membri grazie ai tanti cittadini che hanno aderito alla richiesta di sostegno lanciato dall’associazione a inizio Settembre – scrive il comune di Campo Ligure – Dopo oltre un mese di lavoro, oggi il presepe è allestito all’80% e sarà certamente pronto per la cerimonia inaugurale fissata nel pomeriggio del 8 Dicembre”.

Il presepe occupa una superficie di circa 70 metri quadrati, su un apparato scenico complesso dove sono presenti alcune centinaia di figure, per la maggior parte meccanizzate grazie a motorini elettrici. Il tema centrale è naturalmente quello della Natività, ma sono anche rappresentati gli antichi mestieri da sempre presenti sul territorio di Campo Ligure.

Pur in una dimensione cosi’ ampia e complicata, sono i dettagli che fanno la differenza. “Ogni inserimento è studiato nei minimi particolari in funzione delle dimensioni, della prospettiva e del significato – continua la nota del comune – Un immenso grazie a tutti i volontari. Ai più anziani che hanno saputo attrarre nuove forze e ai nuovi arrivati che si sono generosamente inseriti nella squadra”.