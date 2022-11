Resta ricoverato in rianimazione il 29enne accoltellato ieri sera a Casarza Ligure

Casarza Ligure. E’ ancora ricoverato in gravi condizioni in rianimazione, ma non rischia di morire, all’ospedale San Martino di Genova il 29enne di nazionalità moldava trovato gravemente ferito ieri a Casarza Ligure in via De Gasperi dopo essere stato accoltellato al torace, probabilmente al termine di uno scontro con alcuni connazionali.

L’uomo, trovato agonizzante e senza documenti, è stato soccorso dai militi della Croce Verde e dal personale dell’automedica del Tigullio. Intubato e sedato, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dove resta ricoverato in condizioni critiche con ferite all’addome e al torace. Quella più grave a un polmone.

La dinamica dei fatti è stata ricostruita parzialmente dai carabinieri di Sestri Levante che hanno avviato le prime indagini seguendo la pista del tentato omicidio. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta della procura di Genova coordinata dal pm Giuseppe Longo.

Le prime ipotesi facevano riferimento a un regolamento di conti nel mondo della droga. In realtà pare che non ci fosse un contesto criminale all’origine dell’accaduto ma più probabilmente si tratterebbe di una lite scoppiata a casa del 29enne, tra conoscenti, e degenerata a causa del troppo alcol consumato. Il ferito non ha precedenti di polizia ed è un operaio.