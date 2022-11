Recco celebra la giornata dell’Unità nazionale e l’anniversario dei bombardamenti

Recco. Come da tradizione, Recco si accinge a festeggiare la giornata dell’Unità nazionale e a ricordare l’anniversario dei bombardamenti che distrussero la città il 10 novembre del 1943. Il 4 novembre segnò la fine del primo conflitto mondiale e questa data coincide con la Festa delle Forze Armate, per ricordare il sacrificio dei 700mila giovani soldati morti per difendere la patria, il completamento dell’Unità d’Italia nel 1918 e la vittoria della prima guerra mondiale.

Per la data di venerdì 4 novembre nel Parco della Rimembranza è prevista, dopo la celebrazione della Santa Messa (ore 10.30, in caso di maltempo la celebrazione religiosa si svolgerà nella Chiesa Parrocchiale), la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti in guerra, al Sacrario delle vittime civili dei bombardamenti, al Cippo degli esuli Giuliano-Dalmati; alle ore 11.30 in Lungomare Bettolo, deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai Caduti del Mare.

Domenica 6 novembre, alle ore 9.45, nell’Oratorio di San Martino sarà inaugurata la “Mostra fotografica della Nostra Memoria”.

Le 127 vittime civili dei bombardamenti, che 79 anni fa rasero al suolo Recco, saranno commemorate il 10 novembre alle ore 21 nella Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Bono, con il concerto in memoria dei Caduti, a cura della Filarmonica Gioacchino Rossini. Di seguito l’intervento del sindaco Carlo Gandolfo, il suono della sirena antiaereo e la deposizione della corona di alloro all’Altare dei Caduti.

“L’amministrazione – dice il sindaco Carlo Gandolfo – commemora, come ogni anno, il primo devastante bombardamento del 10 novembre del 1943, quando la nostra città fu annientata da 33 tonnellate di bombe e si contarono decine di vittime. Al tempo stesso manteniamo desti nella memoria dei cittadini, e dei giovani in particolar modo, i valori legati alla Patria e il ricordo di coloro che, in armi, hanno contribuito a renderla unita e continuano a difenderne la sicurezza”.

Domenica 13 novembre alle ore 9.45 in via XX Settembre, incrocio con via Speroni, sarà inaugurato il 2° “Cammino della Memoria”, alle ore 14.30 in piazzetta N.S. del Suffragio è prevista la “Caccia al tesoro a coppie”, alla ricerca delle nostre origini. Informazioni e iscrizioni presso Pro Loco (whatsapp 3348754058), il ricavato sarà devoluto al centro “Per non subire violenza”. Annullato, invece, l’evento previsto sabato 5 novembre.