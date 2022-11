Recco, al via un corso per imparare la tecnica del compostaggio

Recco. Andare oltre la raccolta differenziata, con gli elementi utili per conoscere la tecnica del compostaggio domestico, è questo il tema del corso libero e gratuito organizzato a Recco da Città Metropolitana in collaborazione con Amiu con l’obiettivo di gestire al meglio i rifiuti organici puntando sulla loro riduzione.

L’appuntamento è per giovedì 3 novembre, in Sala Polivalente, ai partecipanti sarà consegnata gratuitamente una compostiera, tutte le informazioni utili per applicare la tecnica del compostaggio, e sarà applicato uno sconto sulla quota variabile della Tari.

“Oltre a ridurre la percentuale di rifiuti da portare a smaltimento, la pratica del compostaggio permetterà ai cittadini con uno spazio verde a disposizione di ottenere un concime ecologico. L’obiettivo da raggiungere in tempi brevi è la drastica riduzione dei rifiuti, siamo confortati già dai dati forniti dal servizio porta a porta che sta permettendo una progressiva diminuzione della quota del residuo fisso conferito in discarica” osservano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Il compostaggio domestico è la pratica di trasformazione dei rifiuti organici (avanzi di cibo) prodotti e scarti verdi (fogliame, potature, erba) in compost, il terriccio che è un fertilizzante naturale da impiegare in orti e giardini. Per informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio Ambiente al numero 0185/7291297 oppure via email al seguente indirizzo manuela.olmi@comune.recco.ge.it.