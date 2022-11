Re/Max cerca aspiranti consulenti immobiliari in Liguria

Liguria. Re/Max Italia cerca aspiranti consulenti immobiliari in Liguria fino al 26 novembre.

Diversi appuntamenti serali, denominati Career Night, in agenzie Re/Max lungo tutta la penisola.

La ricerca è rivolta ad agenti immobiliari e professionisti del settore, architetti, geometri, ma anche a donne e uomini con esperienza maturata in altri ambiti commerciali che vogliano cimentarsi nel settore dell’intermediazione immobiliare, nonché a giovani e meno giovani, anche senza esperienza, alla ricerca di una professione caratterizzata da forte autonomia e indipendenza, che offre interessanti opportunità di reddito con inquadramento a partita iva. Tra i requisiti richiesti: diploma superiore, attitudini commerciali di time management, forte orientamento al risultato, ma anche spiccate capacità relazionali, empatia, energia, pensiero innovativo, propensione a lavorare in modo indipendente e, allo stesso tempo, a far parte di un team.

Il Gruppo, inoltre, offre percorsi di formazione per un costante aggiornamento erogati da Re/Max University in collaborazione con partner nazionali e internazionali.

Ecco le date:

Chiavari – Re/max All Winners

26 novembre dalle 16:00 alle 18:00 | Hotel Monte Rosa – Via Monsignor Luigi Marinetti, 6 – Chiavari

Genova – Re/max All Winners

Genova – Re/max Costa Immobiliare

24 novembre dalle 18.00 alle 19.00 | Location in fase di definizione

Genova – Re/max Empire

24 novembre dalle 17.00 alle 19.00 | Via Ippolito D’aste 1/4 scala destra – Genova.

Santa Margherita Ligure – Re/max All Winners

26 Novembre dalle 16:00 alle 18:00 | Hotel Monte Rosa – Via Monsignor Luigi Marinetti, 6 – Chiavari

Savona – Re/max Project

18 Novembre dalle 18.30 ore 20.30 | Corso Ricci, 171 R – Savona

Savona – Re/max Sirio Real Estate

18 Novembre dalle 16.00 alle 19.00 | Piazza Eroi della Libertà, 26 – Bordighera

Sestri Levante – Re/max Penisola

29 novembre dalle 18:00 alle 19:00 | Viale Giuseppe Mazzini, 61 – Sestri Levante (GE)