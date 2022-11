Rapallo Pallanuoto, nulla da fare nella vasca dell’Ekipe Orizzonte

Rapallo. Come preventivabile la trasferta di Catania vede le campionesse d’Italia in carica dell’Ekipe Orizzonte

imporsi sul Rapallo per 15 a 7. Tenuto conto del valore delle avversarie resta la buona prova delle liguri, che

approcciano bene la partita e rimangono in gara fino alla fine del secondo quarto quando le etnee piazzano

un break micidiale. Nonostante lo svantaggio, le ragazze di Coach Antonucci, provano fino alla fine a rendere

meno pesante il passivo mostrando netti miglioramenti rispetto alla trasferta di Trieste.

“Del match con l’Ekipe mi è piaciuto l’approccio che abbiamo avuto – afferma Gaia Apilongo -, siamo scese in acqua senza paura né timori reverenziali verso una delle squadre più titolate al mondo, soprattutto le più giovani, hanno dimostrato il loro valore in vasca. Siamo una formazione in crescita sotto ogni punto di vista, questa estate ci sono stati diversi innesti e serve tempo per trovare il giusto equilibrio soprattutto in un campionato di livello così alto come la Serie A1. Io, come le altre nuove arrivate, sono stata accolta benissimo, sono felice che anche fuori dall’acqua ci sia molta coesione e disponibilità reciproca, e sono certa che le giovanissime cresceranno ancora tanto e noi con loro, e arriveranno delle soddisfazioni. Si è creata quella alchimia di gruppo che è un valore fondamentale per affrontare al meglio la stagione. Rispetto alla trasferta di Trieste sono stati fatti passi avanti, tuttavia siamo consapevoli anche dei nostri errori, conosciamo bene le situazioni che vanno migliorate e ci stiamo già lavorando con massimo impegno e serietà da parte di tutte”

La centroboa del Rapallo presenta i prossimi impegni: “Quanto di buono fatto a Catania deve servirci da sprone per affrontare al meglio i prossimi incontri che sono sicuramente alla nostra portata. Sabato ospiteremo il Como, una formazione che fa del gruppo il suo punto di forza, giocano insieme da anni e questo forte spirito di squadra le porta a non mollare mai. Non sarà una partita semplice ma siamo pronte a dimostrare il nostro valore, le ultime uscite, soprattutto la sconfitta con il Trieste ci ha fatto capire che match così importanti è necessario affrontarli anche con testa e cuore, dall’inizio alla fine. Abbiamo fame di vittoria e daremo tutto per portare a casa la partita, dall’inizio alla fine”:

Ambiente carico, tanto entusiasmo e voglia di rivalsa, parola di Gaia Apilongo, una abituata a lottare nel cuore

delle difese avversarie e continuerà a farlo con le sue compagne, “dall’inizio alla fine”.