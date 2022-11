Rapallo, il comitato No tunnel Fontanabuona torna in piazza “contro il silenzio delle istituzioni”

Rapallo. “Contro il silenzio delle istituzioni” così il Comitato ‘No Tunnel’ torna in piazza ad informare la cittadinanza con un gazebo.

L’appuntamento è per sabato 12 dalle 10 alle 16 in piazza Cavour (lato Ratto). “In attesa della scadenza del 15 di novembre, fissata nella lettera protocollata dai cittadini al Sindaco di Rapallo, dove si chiede il Suo impegno per la sospensione momentanea dell’iter progettuale, l’avvio di un tavolo con tutti i soggetti coinvolti e una conferenza pubblica dove le Istituzioni si facciano carico di illustrare il progetto/scempio ai cittadini di Rapallo” scrive il Comitato in una nota diffusa.

E conclude: “Superata questa data, come già annunciato pubblicamente, il Comitato si riserva di indire altre azioni di protesta, flash mob e azioni legali. Vi aspettiamo sabato e vi chiediamo la massima partecipazione per scongiurare un disastro annunciato”.