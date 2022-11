Rapallo, folla al funerale del piccolo Leo: morto a 10 anni per una malattia incurabile

Rapallo. Nonostante la pioggia battente erano tantissime le persone che a Rapallo hanno voluto dare un ultimo saluto a Leonardo Scotto, morto a 10 anni dopo aver combattuto fino all’ultimo contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

La notizia è comparsa in queste ore su LevanteNews. Il bambino era affetto dalla sindrome di Rett, una malattia rara che in genere non consente di superare i due anni.

I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna alle 11.30 sotto la pioggia. Distrutti la mamma di Leonardo, Cristina Costa, il papà Roberto Scotto e la marea di persone che si sono volute stringere attorno alla famiglia.

Ieri sera al rosario la notizia dell’interessamento e delle condoglianze di Papa Francesco. Tantissima commozione, tantissime lacrime, anche da parte di chi non conosceva personalmente gli Scotto.

Tra i presenti per l’amministrazione comunale il consigliere Elisabetta Ricci, amica di mamma Cristina e il sindaco Carlo Bagnasco. Il rito è stato celebrato dal parroco don Jacopo De Vecchi.