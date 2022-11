Rapallo, entro marzo 2023 al via i lavori per abbassare il sottopasso di via Rosselli

Rapallo. A fine gennaio 2023 verrà approvato il progetto definitivo, a febbraio verrà stilato l’esecutivo con conseguente gara d’appalto e aggiudicazione dei lavori entro fine marzo 2023. Sono i tempi comunicati dal Comune di Rapallo per il progetto di abbassamento di via Rosselli, nato dall’intenzione di rimodulare i flussi di traffico tra via Mameli e via della Libertà, direttrici strategiche per l’intera viabilità cittadina, perché consentirebbe il passaggio a mezzi pesanti caratterizzati da maggiori altezze.

Dal punto di vista tecnico l’abbassamento della quota stradale è l’unica soluzione che consente di non intervenire sul piano ferroviario. Il progetto definitivo consiste nell’adeguamento del franco verticale del sottopasso lato levante al fine di adattarlo alle altezze dei pullman diretti a ponente. Non saranno previste maggiori spese di gestione rispetto allo stato attuale.

“L’ascolto delle esigenze dei cittadini, nell’interesse collettivo prevalente, è sempre il primo obiettivo che si deve porre una buona amministrazione. Dimostrando affidabilità e concretezza la nostra squadra sta portando a termine, uno dopo l’altro, tutti i punti del programma elettorale – dichiara il sindaco Carlo Bagnasco -. Quest’opera riveste un’importanza strategica per la viabilità della zona di via Mameli e di via della Libertà, grazie all’abbassamento della quota stradale in corrispondenza del sottopasso di Via Rosselli, consentendone l’accesso ai mezzi pesanti, con effetti positivi sull’intera città”.

“Dopo attenti studi di viabilità, urbanistici, sismici e idraulici, grazie anche ai tavoli di confronto con gli altri enti coinvolti, abbiamo valutato che l’unica soluzione tecnica percorribile fosse l’adeguamento del franco verticale del sottopasso di via Rosselli dal lato di levante – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio -. L’intervento presentato è quello di un lieve abbassamento del livello strada in corrispondenza del sottopasso ferroviario della via, dal punto di vista tecnico l’abbassamento è piuttosto semplice. Nel corso della progettazione si sono svolti degli incontri con gli enti maggiormente coinvolti: Rfi e l’ufficio della Difesa del suolo della Regione Liguria. Entrambe le riunioni hanno dato esito positivo”.

Aggiunge il consigliere Eugenio Brasey: “Quest’opera, di cui sono particolarmente soddisfatto, deriva da una trafila burocratica molto lunga ma di vitale importanza, visto l’obiettivo di alleggerire la viabilità in particolare di via della Libertà, che soffre le conseguenze del traffico cittadino soprattutto in direzione dell’autostrada, riducendo in tal modo anche la presenza, su alcune direttrici, del traffico pesante”.

L’intervento tiene in considerazione anche la presenza del torrente Boate, che in passato è stato interessato da esondazioni e che è stato oggetto di uno studio idraulico ad hoc nell’ambito della redazione del piano di bacino, studio che è stato recepito e analizzato in relazione all’intervento proposto.

L’abbassamento del piano stradale sarà di 60 centimetri, l’altezza del sottopasso sarà di 4,2 metri. Sarà inoltre installata una valvola di non ritorno in modo che, nel caso in cui il livello del fiume sia ad una quota superiore rispetto al piano strada, l’acqua non entri nel sottopasso.