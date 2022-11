Rally del Lazio Cassino – Pico positivo per Davide Craviotto

In coppia con Fabrizio Piccinini ha conquistato la terza piazza di Classe. Positiva partecipazione di Davide Craviotto al Rally del Lazio Cassino – Pico, la Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2022 a cui il pilota genovese ha partecipato, da finalista, in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio messagli a disposizione dalla Gima AutoSport conseguendo la terza posizione di Classe Rally5 e la settima in Gruppo RC5N.

“E’ stato già un privilegio – ha osservato il portacolori della Scuderia dei Fiori – essersi qualificati alla “finalissima” per il secondo anno consecutivo. Sulla nostra prestazione hanno influito le condizioni meteo avverse in quanto, nelle prove speciali con l’asfalto reso quasi proibitivo dall’eccesso della pioggia caduta e dal fango, non ce la siamo sentita di “spingere” come si doveva. Ci ha penalizzato anche la prova in notturna della prima tappa perché, con l’età che avanza, col buio inizio ad avere qualche problema”.

“Dopo la prima frazione – ha proseguito Davide Craviotto – eravamo già un pò distanti dai nostri avversari diretti, Doretto e Zanin. Di certo, avevamo tutte le carte in regola per dare battaglia a tutti questi giovani bravi e veloci, in una prova li abbiamo anche lasciati dietro di 8″, ma, alla fine, abbiamo cercato di contenere il divario in modo da portare a casa un buon risultato anche in ottica dei trofei a cui abbiamo partecipato in questa stagione. E, soprattutto, abbiamo preferito portare al traguardo la vettura, ottimamente assistita dalla Gima AutoSport, senza neppure un graffio”.

Nella foto (di FotoMagnano):

Craviotto – Piccinini al Rally del Lazio Cassino – Pico