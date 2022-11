Rally: Davide Craviotto atteso alla finale di Cassino

Genova. Nel 2021 Modena, quest’anno Cassino, seconda finale nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport consecutiva per Davide Craviotto che, domani e sabato, sarà al via del 1° “Rally del Lazio Cassino – Pico”, con partenza ed arrivo a Cassino. Il pilota genovese sarà in gara con la Renault Clio Rally5 che gli sarà messa a disposizione dalla Gima Autosport e come sempre in coppia con il fido ed insostituibile Fabrizio Piccinini.

“E’ il secondo anno che ci aggiudichiamo di diritto la ‘finalissima’ – osserva il pilota portacolori della scuderia dei Fiori – e devo dire di essere particolarmente soddisfatto per aver raggiunto questo prestigioso traguardo. Con il pochissimo tempo a disposizione per il lavoro, siamo riusciti a fare un ottimo ‘lavoro’ durante la nostra stagione, centrando in pieno tutti i nostri obiettivi”.

“Ora – conclude Davide Craviotto – pensiamo di fare meglio possibile alla finalissima, anche se siamo consapevoli che saremo in mezzo a giovani ‘cattivissimi’ e che vanno veramente forte. Cercheremo di rendere loro la vita difficile ma sarà bello, alla soglia della mia veneranda età, prossima a quota 51, confrontarci, anche grazie al supporto della mia scuderia e della mia famiglia, con tutte le migliori forze nazionali”.