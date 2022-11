Ragazza caduta dalla balaustra, le condizioni sono stabili. Procura apre fascicolo per lesioni colpose

Genova. Sono stabili le condizioni della ragazza irlandese di 25 anni caduta da una balaustra del Galliera nella notte tra sabato e domenica all’interno dell’ospedale Galliera, mentre aspettava la visita del pronto soccorso prevista dopo un malore che l’aveva colta fuori da una discoteca di corso Italia.

Secondo quanto comunicato dalla direzione sanitaria dell’ospedale, infatti, in queste ore i rianimatori “stanno procedendo alle fasi di risveglio della paziente che in queste ore, per quanto riguarda i parametri clinici, è rimasta sempre stabile“. La prognosi rimane riservata fino a quando non saranno effettuate tutte le indagini clinico diagnostiche previste anche nei prossimi giorni.

Nel frattempo la procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, mentre gli agenti della squadra mobile, intervenuti dopo l’incidente, hanno recuperato le immagini dell’accaduto che nelle prossime ore saranno visionate per capire l’esatta dinamica dell’episodio. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, giunta al pronto soccorso dopo un malore, in attesa della visita si sarebbe sporta da una balaustra per poi perdere l’equilibrio o la presa, cadendo nel vuoto e finendo rovinosamente sulle scale sottostanti, procurandosi una grave frattura spinale.