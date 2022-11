Raffica di blackout nel Levante genovese, Enel: “Colpa del maltempo, al lavoro tutta la notte”

Genova. Il maltempo che ha colpito Genova nella giornata di ieri ha lasciato strascichi non solo in via Fieschi, ancora chiusa per il crollo parziale di un ponteggio e le conseguenti operazioni di messa in sicurezza, ma anche sulla rete elettrica del Levante cittadino dove si sono registrati numerosi blackout e disservizi.

L’energia elettrica è mancata ieri sera nelle abitazioni di San Martino e Albaro. Il blackout è iniziato intorno alle 20.00 e si è protratto fino alla mezzanotte, nell’attesa che i tecnici di Enel risolvessero il problema. Altre interruzioni si sono verificate nella notte ad Albaro, San Martino e Sturla. In mattinata un altro distacco è stato segnalato ad Albaro alle 9.30. Il servizio online di Enel Distribuzione ha evidenziato un guasto in zona Foce alle 5.20, riparato in tarda mattinata.

Enel riferisce che le interruzioni sono state dovute “alle condizioni meteorologiche avverse” delle ultime ore. Interessate in particolare via Montallegro e via Medici del Vascello.

“Le squadre di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, hanno lavorato tutta la notte, sul posto e da remoto, per ripristinare il servizio a tutta la clientela nel più breve tempo possibile”, fa sapere l’azienda.