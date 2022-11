Qatar 2022. Sabiri lancia il Marocco, il trequartista della Sampdoria in goal contro il Belgio

Una domenica da ricordare per Sabiri. Il trequartista della Sampdoria ha infatti segnato una rete che potrebbe consentire al Marocco una clamorosa qualificazione, visto il girone, agli ottavi di finale dei mondiali Qatar 2022. Suo infatti il goal che ha aperto le marcature nella sfida vinta 2 a 0 dalla formazione nordafricana contro il più quotato Belgio. Raddoppio di Aboukhlal.

Il talento marocchino è entrato intorno al minuto 67 e ci ha messo davvero poco per scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Sette minuti più tardi, la sua punizione dalla destra si è insaccata alle spalle di Courtois. L’estremo difensore dei “diables rouges” è stato ingannato dal tentativo di intervento di Saiss.

In attesa di conoscere il risultato del secondo match della seconda giornata, il Marocco sale al primo posto del Girone E con quattro punti. Un bottino ottenuto affrontando le due big del girone, visto che nel match di apertura era arrivato un pareggio contro la Croazia. Contro il Canada, il match point qualificazione.

La ribalta internazionale che garantisce la Coppa del Mondo non può che essere una lieta notizia per la Sampdoria, qualsiasi sia il destino di Sabiri. Nel caso in cui rimanesse in blucerchiato, Stankovic troverebbe un giocatore rigenerato mentalmente dopo gli egregi risultati con la nazionale. Ma anche nel caso in cui si optasse per la cessione va da sé che si potrebbe incassare molto bene da un giocatore che si è messo in mostra nella massima rassegna globale.