“Punto e a capo”, un libro sulla mafia in Liguria: domani la presentazione in via Balbi

Genova. “Punto e a capo. Storia ed evoluzione di mafia e antimafia in Liguria” è il titolo del volume curato da Marco Antonelli e Stefano Busi – con la prefazione di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera –, pubblicato in collaborazione con l’Università di Genova e con Libera Liguria, ed edito dalla Genova University Press (GUP). La prima presentazione del libro è prevista per venerdì 18 novembre alle ore 17.15 presso l’Aula Cabella dell’Università di Genova, in Via Balbi 5.

Grazie al contributo di magistrati, investigatori, studiosi, attivisti e giornalisti il libro ricostruisce settant’anni di storia ligure – una storia di mafia, ma anche di antimafia – fissando alcuni elementi utili per meglio comprendere la presenza delle criminalità organizzata e della corruzione nella regione. Il testo rappresenta un primo tentativo di affrontare questi temi in modo sistemico, inserendo le azioni dei singoli attori all’interno di più ampie dinamiche sociali, economiche e politiche che caratterizzano il territorio ligure.

L’evoluzione e il radicamento mafioso in Liguria, con le travagliate vicende processuali, così come gli interessi nel sistema logistico-portuale, nel sistema sanitario e nelle questioni ambientali sono solo alcuni dei temi analizzati nel volume. Accanto alle dinamiche criminali, però, vi è il tentativo di rappresentare anche la risposta delle Istituzioni e della società civile nel contrasto a questi fenomeni, guardando alle mobilitazioni e al tema dei beni confiscati.

L’evento di presentazione, promosso dall’Università di Genova, dalla Genova University Press (GUP), da Libera Liguria e dall’Osservatorio Boris Giuliano sulle mafie in Liguria, si aprirà con i saluti istituzionali del Prorettore alla Terza Missione Università degli Studi di Genova, Fabrizio Benente. Nel corso dell’incontro, alla presenza degli autori, interverranno Michele Di Lecce, già Procuratore Capo della Repubblica di Genova, e Sandro Sandulli, già Capocentro DIA Genova, moderati dal giornalista Marco Grasso.

Il libro sarà disponibile in versione cartacea e in formato ebook, a valle dell’iniziativa comunicheremo il link per scaricare il testo

Nel volume sono presenti i contributi di Marco Lorenzo Baruzzo, Stefano Bigliazzi, Anna Canepa, Michele Di Lecce, Santo Grammatico, Valentina Lari, Antonio Lijoi, Marco Grasso, Francesca Rispoli, Sandro Sandulli.