Prolungamento metro Brignole-Piazza Martinez, Lodi (PD): “Progetto finanziato ma lavori fermi. Cosa stiamo aspettando?”

Genova. “Lo scorso 27 ottobre ho presentato un’interrogazione scritta alla giunta per avere risposte su un progetto che è già stato finanziato e di cui sono già stati assegnati i lavori, ma che attualmente risulta completamente fermo, a parte qualche piccola demolizione” afferma la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi, riguardo al progetto del prolungamento della metropolitana da Brignole a Piazza Martinez e del mantenimento dell’Officina Ferroviaria di Genova Brignole.

“Il sito del Comune di Genova, aggiornato al 16/9/2022, dichiara che sono in corso i lavori di prolungamento della metropolitana di Genova, lungo la nuova tratta che si svilupperà dall’attuale capolinea di Brin fino alla nuova stazione di via Canepari – piazzale Palli a Certosa (Municipio V) e, a seguire, dall’attuale capolinea di Brignole fino alla nuova stazione di Piazza Martinez (Municipio III)”

“A oggi non vi sono segnali evidenti, a parte qualche demolizione, di avvio dei lavori e pare che alcune aree necessarie alla realizzazione del prolungamento siano ancora in proprietà delle società afferenti alle Ferrovie dello Stato e pertanto inutilizzabili per l’apertura dei cantieri. Sul prolungamento della metro in Val Polcevera è stata chiesta una commissione di aggiornamento del cronoprogramma, ma non è stata ancora convocata da luglio 2022”.

“Inoltre, a settembre 2020, i segretari generali genovesi di Cgil, Cisl e Uil avevano sottoscritto con il Sindaco il “Patto per il lavoro e sviluppo di Genova” che, fra le altre cose, dichiarava l’intenzione del Comune di mantenere l’Officina Ferroviaria di Genova Brignole; visti gli investimenti per il prolungamento della metropolitana lato piazza Martinez, infrastruttura che interferisce con l’accesso all’officina di cui sopra, nei mesi passati le organizzazioni sindacali avevano proposto alla Giunta comunale di impegnarsi per rendere compatibili le due attività, anche attraverso le opportune soluzioni ingegneristiche che ne permettessero la convivenza a tutela del lavoro. Anche di questo, al momento, non si sa nulla”.

“Durante la scorsa amministrazione, sul progetto, in sintonia con l’allora Municipio Bassa Val Bisagno che tanto si è impegnato su questa partita, avevo presentato più interrogazioni. Ma oggi, con il progetto del prolungamento già finanziato e affidato, vorrei sapere a che punto è la realizzazione, quale sia il cronoprogramma attuale, e avere conferme sul mantenimento dell’Officina Ferroviaria di Genova Brignole come stabilito con i sindacati. Spero che alla mia interrogazione scritta arrivi una risposta entro i 30 giorni, perché agli annunci devono seguire le azioni e i cittadini devono essere informati sullo stato dei lavori”.