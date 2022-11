Prima giunta per il nuovo assessore Sartori: “Impegno e continuità di lavoro con Berrino”

Genova. Prima giunta regionale per il neo-assessore Augusto Sartori che ha assunto le deleghe al Lavoro, alle Politiche attive dell’occupazione, ai Trasporti, ai Rapporti con le organizzazioni sindacali, alle Fiere, Turismo e Grandi Eventi,.

Sartori prende il posto di Gianni Berrino, eletto senatore, con cui si è svolto oggi il passaggio di consegne.

“Auguro ad Augusto un buon lavoro, certo che con la sua esperienza porterà un contributo di qualità alla nostra giunta – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Le sue deleghe sono fondamentali per lo sviluppo della nostra regione ma anche importanti dal punto di vista strategico, basti pensare a quella sul turismo che rappresenta un volano imprescindibile della nostra economia. Ringrazio anche il suo predecessore Gianni Berrino per l’ottimo lavoro svolto in questi anni”.

“Impegno, dedizione e continuità di lavoro rispetto a quanto fatto in passato dall’amico Gianni Berrino – ha sottolineato l’assessore regionale Augusto Sartori – Saranno queste le mie bussole che mi consentiranno di orientarmi nel mio nuovo ruolo che svolgerò al meglio, portando le mie esperienze lavorative soprattutto nel campo del turismo e della promozione del territorio”.

Il nuovo assessore farà il suo debutto domani mattina in occasione dell’inaugurazione del Salone Orientamenti.