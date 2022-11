Prevenzione del tumore da colon retto, Lega: “Estendere oltre i 69 anni lo screening gratuito”

Genova. “Prevenzione del tumore del colon retto. La Lega ha presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale a valutare di estendere per i residenti in Liguria oltre i 69 anni lo screening gratuito per la prevenzione del tumore da colon retto” hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Mabel Riolfo e Brunello Brunetto (presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale.

E proseguono: “Attualmente, infatti, è previsto fino a 69 anni, ma l’estensione potrebbe portare a diagnosi precoci e trattamenti tempestivi e appropriati, con conseguenti risparmi per il Servizio sanitario regionale. Nei Paesi occidentali il tumore del colon retto rappresenta la seconda neoplasia per incidenza, dopo quella del polmone nell’uomo e quella della mammella per la donna”.

Infine concludono: “In Liguria il numero stimato di carcinomi colon-rettali nel 2018 è stato pari a 1750 (950 maschi e 800 femmine) risultando il più alto, seguito da quello del polmone (1350). Inoltre, il 90% delle persone colpite dalla malattia ha un’età superiore ai 50 anni e la fascia prevalentemente colpita è compresa tra i 60 e i 75 anni”.