Prendono per il collo e scaraventano a terra il responsabile di un supermercato, rapinatori denunciati

Genova. Hanno afferrato per il collo e scaraventato a terra il responsabile di un supermercato a Pegli, in via Martiri della Libertà, per fuggire con la refurtiva appena rubata dall’esercizio commerciale.

Gli autori della rapina, una 35enne e un 45enne, già noti alle forze di polizia, sono però stati subito individuati dai carabinieri della stazione di Pra’: le forze dell’ordine hanno visionato il video della sorveglianza e raggiunto i fuggitivi, che si trovavano a breve distanza dal supermercato e avevano ancora con loro la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario.

La coppia aveva asportato generi alimentari per un valore di 80 euro. Per loro una denuncia in stato di libertà per rapina.