Porto, Messina: “Sburocratizzazione per evitare l’effetto stop da ricorso, nuova diga parta in fretta”

Genova. “Qualunque sia la decisione del Tar mi auguro che l’Autorità portuale sia messa nella condizione di partire in fretta, anche perché è necessario finirla entro tempi stretti per poter usufruire del beneficio dei fondi europei”. A parlare è Ignazio Messina, amministratore delegato della Ignazio Messina & C. Oggi padrone di casa, nella sede del terminal Messina, dove è ospitato il convegno dell’Animp, associazione nazionale di impiantistica industriale.

Un convegno organizzato due mesi fa ma che cade, casualmente, proprio nel giorno in cui è attesa la sentenza del Tar sul ricorso presentato dai secondi classificati nella gara dell’Autorità portuale per la realizzazione della nuova diga di Genova. Ricorso che rischia di stoppare un’opera fondamentale, non tanto per la Messina, in realtà, ma per tutta l’economia del Nord Ovest.

“Ricorsi noi ne abbiamo fatto tanti in questi anni e proprio nei confronti del porto – dice Messina – ma con senso critico devo dire che sarebbe fondamentale introdurre al più presto quella norma per la quale la stazione appaltante assegna i lavori, poi se qualcuno si sente penalizzato fa ricorso al Tar e se vince viene indennizzato ma i lavori continuano con l’impresa a cui è stata assegnata altrimenti si rischia di star fermi con le opere per due anni, poi cambiano le amministrazioni, arrivano idee differenti, si ristudia l’opera e si rimette in discussione tutto”.

“All’estero, per esempio nei paesi africani – continua l’armatore – abbiamo visto interi terminal da 300mila metri quadrati essere realizzati in due anni da imprese giapponesi che hanno fatto lavori in porti addirittura dentro a dei fiumi, se si vuole realizzare opere velocemente è una cosa fattibile ma bisogna sburocratizzare”.

Il futuro del porto di Genova passa inevitabilmente per la nuova diga, Messina rientra però fra quelle aziende che non direttamente ne saranno beneficiarie, almeno per quanto riguarda la prima fase, quella dell’ampliamento a levante. Piuttosto, chi opera a Sampierdarena, oggi aspetta un intervento sugli accosti attuali: “Si è tanto parlato di riempire tutti i pettini – dice – se lo si fa nei pressi della diga nuova bene, ma se lo si fa nel terminal di Sampierdarena, che è stretto, si rischia di dover stringere ancora di più perché tutte le navi sarebbe costrette ad accostare nel canale, quindi i terminal da quello di Spinelli verso l’aeroporto stanno chiedendo all’Autorità Portuale di mantenere l’attuale configurazione e di fare semmai lavori parziali di ristrutturazione, di ampliamento dei fondali, dragaggi, ma di mantenere questa tipologia, abbiamo bisogno di accosti, non solo di aree”.

Nel futuro del porto solo navi maxi? Non necessariamente secondo Messina. “Oggi nel mondo ci sono navi da 20-24mila teu, non siamo ancora arrivati alle navi da 30mila, ma quelle che possono fare il giro del mondo, pur con Panama ampliato, non superato i 15-16mila teu”.

“Per quanto riguarda la diga sicuramente il terminal Bettolo e di Spinelli sono quelli che beneficeranno del disegno e potranno accogliere navi di grandi dimensioni – prosegue l’ad della Ignazio Messina & C – anche se non so se vedremo delle navi da 24mila, oggi il terminal di Voltri le può già ricevere ma per ora la più grande è stata sulle 18mila teu, poi ci vuole anche il traffico e gli armatori che decidono di puntare su Genova, non basta dire che siamo la porta sud dell’Europa per essere la porta sud dell’Europa”.

Nel futuro del gruppo un 2023 interessante, con la probabile chiusura dell’acquisizione di un terminal in Tanzania, con un’area importante già assegnata dove iniziare a operare, e “un’altra grande operazione, ma per ora non posso rivelare altro”, conclude Messina.