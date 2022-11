Porto Antico compie 30 anni, tutto esaurito martedì per l’incontro con Renzo Piano

Genova. Capienza esaurita domani a Porta Siberia per l’incontro, in programma alle 18, tra l’architetto Renzo Piano e il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando, moderato da Mario Paternostro. Tra i presenti il sindaco Marco Bucci, il presidente Giovanni Toti e alcuni dei protagonisti dell’epoca. Si parlerà del Porto Antico e del Waterfront di Levante con uno sguardo al futuro della città. L’incontro si potrà vedere anche in diretta streaming sui social della società Porto Antico.

Mercoledì 30 novembre uno spettacolo di piazza “made in Zena”, a calata Falcone Borsellino, a partire dalle 20.30, sul palco con la conduzione di Corrado Tedeschi si avvicenderanno il comico Antonio Ornano, la cantante Antonella Ruggiero, la showgirl Sabrina Salerno e il rapper Alfa. L’evento sarà all’aperto e a ingresso libero.

Sabato 3 dicembre il concerto di Natale Swinging in the snow, dell’ensemble Simone Molinaro, in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice. Una serata, voci e piano, anche questa a ingresso gratuito. Come già annunciato nelle passate settimane, da venerdì 2 dicembre riaprirà al pubblico in una veste totalmente rinnovata La Città dei Bambini e dei Ragazzi, realizzata in collaborazione da Porto Antico di Genova e Costa Edutainment.