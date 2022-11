Genova. Rimarrà chiusa ancora per diverse ore la parte alta di via Fieschi, tra il centro di Genova e il quartiere di Carignano, dove un ponteggio è parzialmente crollato questa mattina a causa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato il capoluogo ligure provocando danni (tra cui la rottura di una vetrata a Palazzo Tursi, con un agente di polizia locale rimasto lievemente ferito).

Dopo la chiusura disposta da polizia locale e vigili del fuoco, in giornata il personale di Asl, pompieri e polizia di Stato ha fatto sopralluoghi sulle impalcature per verificare il rischio di ulteriori cedimenti. Alcune assi di legno e tubature metalliche sono cadute davanti all’accesso dei garage e l’intera struttura del ponteggio è in equilibrio estremamente precario, ripiegata su sé stessa, col rischio che collassi completamente.

Per questo motivo è stato deciso di mantenere l’area transennata, interrompendo sia il traffico veicolare sia il transito pedonale. Il palazzo interessato è quello che fa angolo con piazza Carignano, sul lato sinistro salendo.

Domani mattina intorno alle 8.00 arriverà sul posto un’autogrù della ditta Vernazza insieme ai tecnici della ditta che ha allestito i ponteggi. Se le condizioni meteo saranno clementi come lo sono state nel pomeriggio, quando il forte vento è cessato, si procederà allo smontaggio dell’intera impalcatura. La riapertura della strada è prevista in mattinata, ma al momento non c’è un orario esatto.

Il divieto di transito non impedisce l’accesso ai portoni dei condomini ma riguarda i parcheggi di pertinenza e alcune attività commerciali che hanno dovuto abbassare le saracinesche.