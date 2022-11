Aggiornamento ore 12.00 – Proseguono i lavori di disallestimento dell’impalcatura del ponteggio in via Fieschi. In una prima fase verranno smontate le parti pericolanti, poi in un secondo momento verranno invece effettuate le verifiche statiche sulle restanti parti del ponteggio. Infine, in base alla stabilità o meno del ponteggio, si valuterà se smontarlo del tutto oppure se riaprire la strada. Sono pertanto ancora incerti i tempi di ripristino della viabilità.

Genova. Sono cominciati questa mattina poco dopo le 8 i lavori di smontaggio dell’intera impalcatura del ponteggio crollato ieri nella parte alta di via Fieschi, tra il centro cittadino e Carignano. Sul posto sono presenti gli operai della ditta Vernazza che si occupa del disallestimento, oltre alla ditta dei ponteggi, alla polizia locale e alla protezione civile del comune.

La riapertura del tratto di strada è previsto in mattinata, ma non si sa ancora l’orario preciso.

Nella giornata di ieri, dopo la chiusura disposta da polizia locale e vigili del fuoco, il personale di Asl, pompieri e polizia di Stato hanno fatto sopralluoghi sulle impalcature per verificare il rischio di ulteriori cedimenti. Alcune assi di legno e tubature metalliche sono cadute davanti all’accesso dei garage e l’intera struttura del ponteggio è in equilibrio estremamente precario, ripiegata su sé stessa, col rischio che collassi completamente.

Per questo motivo è stato deciso di mantenere l’area transennata, interrompendo sia il traffico veicolare sia il transito pedonale. Il palazzo interessato è quello che fa angolo con piazza Carignano, sul lato sinistro salendo.

