Ponte Morandi, no della Procura alla nuova perizia: “Misurare la corrosione media di tutto lo strallo non ha valore in questo processo”

Genova. “La corrosione dei cavi d’acciaio degli stralli, così come in ogni costruzione reale, si forma in modo non omogeneo, è imprevedibile e non lineare, ci sono punti molto corrotti accanto ad altri integri, quindi misurare la corrosione media di uno strallo lungo 100 metri non ha alcuna valenza per questo processo”. Lo ha detto il pubblico ministero Walter Cotugno illustrando anche con l’ausilio di una presentazione video perché la procura di Genova si oppone alla richiesta di una nuova perizia, da parte degli avvocati degli imputati, per esaminare il livello di corrosione di altre parti dello strallo della pila 9, visto che l’analisi piu approfondita è stata eseguita solo sul reperto numero 132.

Il pm ha spiegato il significato del “pitting” che indica proprio come agisce in mono non lineare il fenomeno della corrosione: “E’ chiaro che se lo strallo si è staccato in quel punto era quello il punto più corroso, no? Ma a livello penale non esiste il concetto di generale stato di conservazione per la valutazione della sicurezza. Quindi una nuova perizia su altre parti dello strallo secondo la procura non ha valenza né sulla prevedibilità né sulla causalità.

Nel corso dell’udienza tutte le parti hanno cominciato a discutere e contestare le prove chieste dalle controparti. I legali degli imputati hanno sottolineato come la procura abbia prodotto documenti che non avrebbe dovuto depositare, inutilizzabili e illegittime. “O ci si consente di esaminare le richieste di prove presentate dalla procura (60-90 mila) e ci vogliono almeno due-tre mesi di tempo. Ma non voglio rinvii e allora bisognerebbe restituire in blocco gli atti ai pm e fare una selezione e produrre i documenti mettendo il tribunale e le parti nelle condizioni di valutarne l’ammissibilità”, ha spiegato l’avvocato Ceresa Gastaldo.

La procura ha così deciso di riprendere l’hard disk depositato con migliaia di documenti ed eliminare sit, memorie difensive e annotazioni di polizia giudiziaria, rinviando tutto il resto alla discussione. L’udienza è stata rinviata a domani. Nel frattempo il tribunale è stato informato della morte di uno dei 59 imputati: si tratta di Stefano Chini, ex responsabile delle attività ispettiva di Anas. Il processo è stato rinviato a domani