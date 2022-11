Piste ciclabili e pericolosità, Gamba (Filt Cgil): “Consiglieri comunali rispettino gli autisti dei bus”

Genova. “Ci vuole più rispetto nei confronti della categoria degli autisti da parte di alcuni consiglieri comunali”.

Lo dice Andrea Gamba della Filt Cgil in merito all’argomento trattato ieri in consiglio comunale a Genova sulla pista ciclabile in via XX Settembre.

“Il tema − afferma Gamba − sollevato dalla consigliera Arianna Viscogliosi, aveva per oggetto un incidente occorso a un ciclista che percorreva una pista ciclabile. La consigliera Arianna Viscogliosi anziché cercare di comprendere le cause di quanto accaduto si è scagliata contro l’autista dell’Amt che sarebbe coinvolto nel suddetto incidente. Purtroppo in tutta la città ci sono ciclabili poco sicure; quella di via XX Settembre è l’esempio perfetto di come non si devono progettare le corsie riservate ai ciclisti: non è ben delineata, sono presenti continue interruzioni, manca una segnaletica efficace ed è sullo stesso livello della strada senza alcuna protezione. La Filt Cgil ha sempre denunciato la pericolosità di tante ciclabili, a partire da quella di corso Italia che è stata modificata strutturalmente dopo la richiesta dei sindacati di renderla maggiormente sicura. L’intervento della consigliera, seppur fuori luogo rispetto all’analisi, impone al sindaco e all’Amministrazione comunale di rivedere la progettazione delle ciclabili pericolose per cercare – come accaduto per Corso Italia – soluzioni strutturali che mettano in sicurezza la viabilità. Inoltre è necessario dedicare più formazione al rispetto del codice della strada a chi usa la bicicletta: i tranvieri il codice lo conoscono e lo rispettano e spesso con la loro professionalità evitano il verificarsi di incidenti”.